Môn Ngữ văn được dự báo tăng điểm nhẹ

Thầy Thịnh Văn Hải, giáo viên Trường THCS Tô Vĩnh Diện (Hà Nội) nhận định, cấu trúc đề Ngữ văn năm nay khá quen thuộc, cơ bản, đánh giá đúng năng lực học sinh và có khả năng phân hóa rõ rệt.

Thầy Hải dự đoán với đề thi này, học sinh dễ dàng đạt 5-6 điểm; song để đạt điểm 7-8 đòi hỏi các em có tư duy và năng lực làm bài tốt.

Cô Trần Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, Hà Nội) cho rằng, đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay được đánh giá khá cao về tính định hướng và sự phù hợp với tinh thần Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điểm nổi bật của đề là cách lựa chọn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhưng vẫn gần gũi, giàu cảm xúc và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Theo cô Xuân, đề thi giàu tính nhân văn. Hình ảnh ánh trăng và những đứa trẻ nơi rừng sâu gợi sự quan tâm đến những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn giữ được tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo.

Câu nghị luận xã hội về “sự kết nối với cuộc sống xung quanh” cũng rất sát với thực tế giới trẻ hiện nay trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh khiến nhiều người dần xa rời đời sống thật. Vấn đề vừa mang tính thời sự, vừa có giá trị giáo dục, giúp học sinh suy ngẫm về cách sống và trách nhiệm với cộng đồng.

Cô Xuân dự đoán phổ điểm sẽ tập trung ở mức 7-8. Điểm 8,5 có thể xuất hiện ở khá nhiều thí sinh có kỹ năng làm văn tốt, nhưng điểm từ 9 trở lên sẽ không nhiều vì đề mở khiến việc tạo ra bài viết xuất sắc trở nên khó hơn.

Như vậy, năm nay, về mặt bằng chung, điểm Ngữ văn được dự đoán có thể tăng nhẹ so với năm ngoái.

Tiếng Anh và Toán tiếp tục giữ tính phân hóa

Cô Phạm Thu Trà, giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội) nhận định, đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 có tính phân loại cao, thậm chí một số câu tương đối khó.

“Đề thi có sự cân bằng giữa ngữ pháp và từ vựng, với chủ đề tương đối đa dạng, quen thuộc và phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Để đạt mức điểm trên trung bình không khó, tuy nhiên, nhiều câu trong đề đưa ra các đáp án có độ gây nhiễu cao, do đó học sinh có kiến thức không chắc dễ mắc sai lầm”, cô Trà nói.

Với đề thi này, nữ giáo viên dự đoán phổ điểm sẽ tập trung ở khoảng 7-8, khó có "mưa" điểm 9 và 10.

Cô Phạm Lan Anh, Tổ trưởng tổ Tiếng Anh THCS Trường PTLC Phenikaa đánh giá, với đề này, phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5-7,5 điểm. Số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên sẽ giảm nhẹ so với năm trước. Điểm từ 9 trở lên vẫn xuất hiện nhưng đòi hỏi học sinh phải có khả năng đọc hiểu tốt và hạn chế tối đa sai sót ở các câu vận dụng. Điểm 10 sẽ không nhiều do học sinh dễ mất điểm ở các câu hỏi suy luận, từ vựng ngữ cảnh và bài tập liên kết văn bản.

Ở môn Toán, cô Lê Thị Hương, Tổ phó chuyên môn tổ Toán - Tin của Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) nhận định, đề Toán thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 theo cấu trúc đề minh họa, có những câu đưa Toán học vào các tình huống thực tế.

“Đề thi có tính phân loại. Học sinh không khó để đạt điểm 6-7; mức điểm 7,5-8,5 dành cho những em nắm vững kiến thức và có kỹ năng trình bày bài tốt. Điểm từ 9 trở lên chỉ những em học rất tốt mới đạt được. Phổ điểm sẽ tập trung ở khoảng 6,5-8”, cô Hương chia sẻ.

Cô Phạm Thị Hương Lan, phụ trách nhóm Toán 9 của Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp đánh giá, đề Toán năm nay mạch lạc, rõ ràng, ngôn ngữ dễ hiểu, đảm bảo được kiến thức cơ bản, không quá đánh đố học sinh mà vẫn phân loại tốt. Cô Hương Lan dự đoán phổ điểm tập trung ở mức 7-8.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Hứa, Nhóm trưởng chuyên môn tổ Toán THCS của Trường THCS&THPT Phenikaa cho rằng, với đề thi này, học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt từ 6,5-7,5 điểm. Học sinh khá có thể đạt 8 điểm trở lên nếu hoàn thành tốt câu III và phần đầu câu IV. Điểm 9 và 10 chủ yếu phụ thuộc vào khả năng giải quyết các ý khó của bài hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề.

“Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tập trung ở khoảng 6,5-8 điểm. Số lượng bài đạt điểm tuyệt đối không nhiều”, cô Hứa nói.

Theo dự đoán của nhiều giáo viên, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm nay có thể không biến động so với năm ngoái. Tuy nhiên, một số chuyên gia theo dõi tuyển sinh nhiều năm cho rằng mặt bằng điểm chuẩn có thể giảm nhẹ.

Dù vậy, đây chỉ là những dự đoán mang tính chất tham khảo, thí sinh cần căn cứ vào đáp án, biểu điểm chính thức từ Sở GD-ĐT Hà Nội để xác định. Chưa kể, điểm chuẩn từng trường còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký, tỷ lệ và chất lượng "chọi".

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Cùng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.