Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Ngữ văn của Thanh Hóa năm 2026:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại tỉnh Thanh Hóa có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Ngày 5/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi môn Tiếng Anh trong 60 phút. Sáng ngày 6/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút.