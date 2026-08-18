Lời toà soạn:
Trong quá trình đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên là đơn vị đầu tiên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng của nước bạn Lào triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Từ dấu mốc này, đơn vị liên tiếp đấu tranh, phá nhiều chuyên án. Trong đó, chuyên án 625T là một trường hợp điển hình về sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ.
Phía sau những tài khoản mạng xã hội, những “người tình” lịch lãm và các cuộc gọi video tưởng như thật là một guồng máy sử dụng dữ liệu cá nhân, kịch bản tâm lý và công nghệ cao để săn tìm, dẫn dụ nạn nhân.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), VietNamNet giới thiệu loạt bài “Cuộc vây bắt những “người tình ảo”, kể lại những cuộc đấu trí phía sau màn hình máy tính và hành trình phá án xuyên biên giới của Công an tỉnh Điện Biên.
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Qua công tác nghiệp vụ trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên nắm được một thông tin đáng chú ý: một phụ nữ ở Lào Cai đang gom tiền, chỉ chờ sáng hôm sau ngân hàng mở cửa, chị sẽ chuyển 11,5 tỷ đồng cho một người đàn ông quen qua mạng.
Trước đó, 900 triệu đồng đã được chuyển đi.
Nếu giao dịch tiếp theo hoàn tất, số tiền có thể lập tức bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản. 18h, công an nắm được thông tin trên, khoảng thời gian còn lại chỉ được tính bằng giờ.
Thời điểm đó, phần lớn cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự đang thực hiện nhiệm vụ. Một tổ công tác lại đang ở Hà Nội.
19h, phương án được quyết định.
Các trinh sát đang ở Hà Nội lập tức đi ngược lên Lào Cai. Công an tỉnh Điện Biên đồng thời đề nghị lực lượng công an sở tại phối hợp rà tìm người phụ nữ. Một cuộc tìm kiếm bắt đầu trong đêm.
Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nhớ lại, thông tin về nạn nhân khi ấy rất ít ỏi. Các đơn vị phải liên tục đối chiếu, xác minh từng dữ kiện.
22h.
23h.
Ngày cũ sắp hết mà địa chỉ chính xác vẫn chưa hiện ra.
Phải đến khoảng 0h, nơi ở của người phụ nữ mới được xác định. Nhưng tìm được chị chưa có nghĩa 11,5 tỷ đồng đã an toàn. Bởi lúc công an nói rằng người đàn ông chị yêu chưa chắc là người chị vẫn nhìn thấy trên màn hình, người phụ nữ vẫn chưa tin.
Chị nói mình trò chuyện với anh ta trong một thời gian dài, đã nhìn thấy khuôn mặt ấy, đã nghe giọng nói ấy. Quan trọng hơn, trước đó chị đã chuyển cho anh ta 900 triệu đồng.
Các cán bộ Công an Điện Biên cùng công an sở tại phải giải thích cho chị từng dấu hiệu, từng thủ đoạn, để người phụ nữ hiểu rằng “người tình” phía bên kia màn hình thực chất là một mắt xích trong đường dây lừa đảo. Lúc này, chị mới chấp nhận dừng chuyển tiền cho nhóm lừa đảo.
Cuộc chạy đua trong đêm kết thúc. Nhưng với những trinh sát theo chuyên án, câu chuyện của người phụ nữ ở Lào Cai đặt ra một câu hỏi khác: Điều gì khiến một phụ nữ từng trải lại có thể tin một người chưa từng gặp ngoài đời đến mức sẵn sàng chuyển cho họ tổng số tiền 12 tỷ đồng?
Câu trả lời dần hiện ra sau những màn hình máy tính ở cách đó hàng trăm km.
Căn cứ tài liệu thu thập trong nhiều tháng, tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo tình cảm trên không gian mạng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm cho biết, thời điểm đó, lực lượng trinh sát xác định nhóm này chủ yếu nhắm tới phụ nữ trên 35 tuổi, có điều kiện kinh tế nhưng thiếu sự chia sẻ trong đời sống tình cảm. Chúng không hoàn toàn chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên.
Trước khi một lời chào được gửi đi, chúng đã tìm hiểu kỹ lưỡng về nạn nhân. Sau này, khi kiểm tra những máy tính thu giữ trong chuyên án, lực lượng công an không khỏi bất ngờ khi phát hiện một kho dữ liệu. Bên trong là thông tin của những người có thể trở thành mục tiêu tiềm năng.
“Trong danh sách ấy, những người được đánh giá có khả năng trở thành mục tiêu bị bôi đỏ, sau đó đối tượng cầm đầu phân công cho từng “nhân viên” tiếp cận”, Thượng tá Lâm kể.
Phía người phụ nữ, đó có thể chỉ là một lời chào hỏi lịch sự, nhiều cơ duyên trên mạng xã hội. Nhưng phía bên kia màn hình, cuộc gặp ấy đã được chuẩn bị từ trước.
Từ dữ liệu có sẵn, những kẻ lừa đảo tìm hiểu tuổi tác, công việc, hoàn cảnh và khả năng tài chính của từng người. Một phụ nữ cần sự sẻ chia sẽ được tiếp cận theo một cách. Một người thành đạt, độc lập về kinh tế có thể cần một hình mẫu khác. Ảnh đại diện được lựa chọn, nghề nghiệp của “người tình” được dựng lên và sau thời gian ngắn, một thân phận được hoàn thiện.
Rồi người đàn ông lịch thiệp, thành đạt, biết lắng nghe, tình cờ xuất hiện trên màn hình điện thoại nạn nhân.
Thượng tá Lâm cho rằng đó chính là một trong những điểm khiến nhiều nạn nhân mắc bẫy sâu. Họ tưởng mình đang dần tìm hiểu một người đàn ông. Trong khi ở chiều ngược lại, người đàn ông ấy đã tìm hiểu nắm bắt nhiều thông tin về họ từ trước.
Sau khi các đối tượng trong đường dây được đưa về nước, chân dung thật của nhóm “người tình” khiến ngay cả một số cán bộ trực tiếp phá án bất ngờ.
Những người đàn ông lịch lãm, thành đạt trên màn hình không thấy đâu, thay vào đó là những gã trai còn rất trẻ. Có người sinh sau năm 2000. Nhiều tên xăm trổ “tha thu” quanh người.
Nhìn chung, ngoại hình hoàn toàn không có gì ăn nhập với khuôn mặt mà các nạn nhân từng nhìn thấy. Một nữ tiểu thương sinh năm 1979 ở Nha Trang, Khánh Hòa là trường hợp như vậy.
Khi công an thông báo bà là nạn nhân của đường dây lừa đảo, người phụ nữ vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Trong trí nhớ của bà, người đàn ông đã trò chuyện suốt thời gian dài vẫn là một người đẹp trai, có cách nói chuyện nhẹ nhàng, không hoa mỹ nhưng “nói câu nào, chết câu ấy”.
Bà nằng nặc muốn nhìn thấy người thật. Đến khi chân dung nghi phạm được đưa ra, người phụ nữ choáng váng. “Sao lúc gọi điện cho tôi, hắn ta đẹp trai thế?”, bà giật mình hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Người trước mặt bà hoàn toàn khác với người từng xuất hiện trong những cuộc gọi video.
Đợi nạn nhân bình tĩnh trở lại, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm hỏi lại một chi tiết: Có phải phần lớn những cuộc gọi có hình ảnh đều do người đàn ông chủ động? Còn những lúc bà bất ngờ gọi tới, anh ta thường báo bận, rồi một lúc sau mới gọi lại?
Người phụ nữ xác nhận. Chi tiết tưởng rất nhỏ ấy đã xác nhận phần chua xót nhất của toàn bộ câu chuyện.
Theo tài liệu điều tra, mỗi khi chủ động gọi video, nghi phạm đã có mặt tại nơi được trang bị phần mềm biến đổi khuôn mặt và giọng nói. Nếu nạn nhân bất ngờ gọi tới, chúng không thể lập tức xuất hiện với gương mặt đã dựng. Chúng phải tìm kế trì hoãn, tìm đến phòng máy, kích hoạt “mã số nhân vật” trước khi bấm số gọi lại.
Lúc ấy, thanh niên ngồi trước màn hình không còn mang khuôn mặt thật của mình.
Theo Thượng tá Lâm, công nghệ được sử dụng có thể khiến gương mặt hiển thị là của người khác nhưng chuyển động môi vẫn khớp với lời nói trực tiếp. Hình ảnh rõ, biểu cảm thay đổi theo cuộc trò chuyện khiến người ở phía bên kia rất khó nhận biết sự giả mạo.
Đó là lý do người phụ nữ ở Nha Trang vẫn nhớ rất rõ một “người tình đẹp trai đến mong manh”. Bà đã nhìn thấy anh ta nói, cười. Chỉ có điều, gương mặt ấy chưa bao giờ thuộc về người đang nói chuyện với bà.
Nó chỉ xuất hiện khi phần mềm được bật.
Càng bóc sâu vào dữ liệu tài liệu thu giữ, lực lượng điều tra càng thấy cách vận hành của đường dây không giống những vụ lừa đảo tự phát. Mỗi đối tượng được giao tiếp cận một nhóm nạn nhân. Mỗi thân phận giả được chuẩn bị để phù hợp với người mà chúng muốn chinh phục.
Thậm chí, theo tài liệu chuyên án, những “nhân vật” sử dụng trong phòng máy còn được quản lý bằng mã số. Một thanh niên có thể ngồi trước máy tính. Nhưng khi mã nhân vật được kích hoạt, trên màn hình của người phụ nữ ở cách đó hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km lại xuất hiện một người đàn ông khác, đẹp trai hơn, lịch lãm hơn, có một nghề nghiệp đáng tin hơn. Quan trọng nhất, người này biết nói đúng những điều người phía bên kia muốn nghe.
Trong nhiều trường hợp, thứ được gọi là “duyên gặp gỡ” thực ra đã bắt đầu từ một cái tên trong danh sách. Trong số đó, những mục tiêu được xác định tiềm năng được bôi đỏ và tổ chức tiếp cận.
Nhưng công cuộc tạo ra một “người tình” mới chỉ là bước đầu. Khi mối quan hệ đã đủ thân mật, những cuộc trò chuyện bắt đầu vượt khỏi những câu hỏi han thường ngày.
Nạn nhân được dẫn dắt vào các nội dung nhạy cảm. Ở phía bên kia màn hình, đó vẫn không phải một khoảnh khắc riêng tư giữa hai người.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai khi “chat nhạy cảm”, người trực tiếp trò chuyện chỉ cần đọc lời thoại có sẵn. Hình ảnh nhạy cảm xuất hiện từ phía chúng được kỹ thuật trong phòng máy tạo dựng hoặc xử lý bằng công nghệ.
Nhưng trong màn kịch ấy, một thứ lại là thật: Hình ảnh của nạn nhân. Toàn bộ quá trình bị bí mật ghi lại và lưu trữ. Nạn nhân không biết rằng những khoảnh khắc họ nghĩ chỉ có hai người đang nhìn thấy có thể đã trở thành một tập tin nằm trong máy tính của cả một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Đến khi cần, tập tin ấy được mở ra, hình ảnh được gửi ngược trở lại cho chính người trong ảnh. Các đối tượng không quên kèm theo lời đe dọa sẽ gửi cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc phát tán trên mạng.
Sau một thời gian trò chuyện, khi niềm tin đã đủ lớn, câu chuyện dần chuyển hướng. “Người tình” bắt đầu nhắc tới đầu tư, không phải bằng một lời mời gọi quá vồ vập mà thường được đặt trong chính câu chuyện tương lai mà hai người đã nói với nhau.
Cả hai cùng kiếm tiền, cùng tích lũy, cùng vun đắp cuộc sống sau này. Để thâu nhận lòng tin của nạn nhân, một khoản tiền nhỏ được đề nghị thử trước. Ngay sau đó, tài khoản báo lãi và tiền còn có thể rút được.
Chính những đồng tiền thật quay trở lại tài khoản khiến nhiều nạn nhân rơi sâu hơn vào sai lầm khiến họ hối hận suốt sau này.
Người phụ nữ ở Lào Cai cũng đã đi qua những lớp của chiếc bẫy ấy.
Đến 18h hôm đó, khi thông tin về chị tới được Công an tỉnh Điện Biên, 900 triệu đồng đã được chuyển đi. 11,5 tỷ đồng khác đang chờ buổi sáng. Nếu các trinh sát đến muộn vài giờ, câu chuyện có thể đã kết thúc theo một cách khác.
Nhưng chị không phải người duy nhất. Từ những dữ liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên lần theo một tổ chức có khoảng 120 người hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Nơi chúng đặt chân là Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào.
Sau nhiều tháng lần theo dấu vết, các trinh sát không còn nhiều thời gian. Cuộc đấu trí trên không gian mạng từ đây chuyển thành một cuộc chạy đua ngoài đời thực.
Tư liệu ảnh, clip: Công an Điện Biên
Dựng Clip: Đức Yên
Thiết kế: Thu Hằng
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Đón đọc Kỳ 2: 24 giờ vây bắt đường dây “trai đẹp, tâm lý” dựng “bẫy tình”, lừa gần 100 tỷ đồng.