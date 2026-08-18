Qua công tác nghiệp vụ trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên nắm được một thông tin đáng chú ý: một phụ nữ ở Lào Cai đang gom tiền, chỉ chờ sáng hôm sau ngân hàng mở cửa, chị sẽ chuyển 11,5 tỷ đồng cho một người đàn ông quen qua mạng.

Trước đó, 900 triệu đồng đã được chuyển đi.

Nếu giao dịch tiếp theo hoàn tất, số tiền có thể lập tức bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản. 18h, công an nắm được thông tin trên, khoảng thời gian còn lại chỉ được tính bằng giờ.

Thời điểm đó, phần lớn cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự đang thực hiện nhiệm vụ. Một tổ công tác lại đang ở Hà Nội.

19h, phương án được quyết định.

Các trinh sát đang ở Hà Nội lập tức đi ngược lên Lào Cai. Công an tỉnh Điện Biên đồng thời đề nghị lực lượng công an sở tại phối hợp rà tìm người phụ nữ. Một cuộc tìm kiếm bắt đầu trong đêm.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nhớ lại, thông tin về nạn nhân khi ấy rất ít ỏi. Các đơn vị phải liên tục đối chiếu, xác minh từng dữ kiện.

22h.

23h.

Ngày cũ sắp hết mà địa chỉ chính xác vẫn chưa hiện ra.

Phải đến khoảng 0h, nơi ở của người phụ nữ mới được xác định. Nhưng tìm được chị chưa có nghĩa 11,5 tỷ đồng đã an toàn. Bởi lúc công an nói rằng người đàn ông chị yêu chưa chắc là người chị vẫn nhìn thấy trên màn hình, người phụ nữ vẫn chưa tin.