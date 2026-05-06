Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc với 19 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, người Mông chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 35-38%). Bà con người Mông sống nghĩa hiệp nhưng rất cả tin. Bên cạnh đó, đời sống của nhiều hộ dân còn nhiều khó khăn. Đầu năm 2011, một nhóm cầm đầu gieo vào lời hứa về một cái gọi là “nhà nước Mông” tự trị, có đất, có tiền, có “vua”.

Cuối tháng 4/2011, từng tốp người Mông rời bản. Từ Tây Nguyên, nhiều tỉnh phía Bắc, họ kéo về Mường Nhé gây nên một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

Thượng tá Mùa A Páo (Trưởng Công an xã Nậm Kè), khi đó là Phó đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Mường Nhé kể: “Nhiều người đi xe máy, khi gặp chốt chặn của công an thì bỏ lại phương tiện, băng rừng đi bộ. Không chỉ người trong tỉnh, người từ nhiều địa phương khác cũng tìm đến. Số lượng lên tới khoảng 7.000 người”.

Tại bản Huổi Khon, những lều bạt được dựng lên giữa đồi, cách xa nguồn nước.

Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, tham gia giúp đỡ các lực lượng chức năng, ông Sùng A Kỷ (Trưởng Ban Công tác mặt trận bản Huổi Khon 1), khi đó là trưởng bản nhớ lại: “Người trong bản tham gia rất ít, chủ yếu là người ngoài đến dựng lán, căng bạt. Họ mang theo cả gia đình với chăn, màn, quần áo. Người già nằm mệt mỏi trên sàn, trải chăn, bạt tạm bợ. Trẻ con nheo nhóc khóc. Họ nói là đi đòi đất, nhưng theo tôi đó là tuyên truyền sai. Tôi xác định đây là việc trái pháp luật nên kiên quyết không cho bà con trong bản tham gia”.