Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", Hội chợ Mùa Xuân khai mạc hôm 2/2 có nhiều điểm nhấn ấn tượng. Nổi bật tại cửa vào vị trí trung tâm là hình ảnh linh vật ngựa phi nước đại, được tạo hình theo phong cách hiện đại, góc cạnh và có phần cách điệu, biểu tượng của năm Bính Ngọ.

Sự kiện quy tụ khoảng 2.500 doanh nghiệp tham gia tương ứng với sự góp mặt của hàng nghìn đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất – kinh doanh với hơn 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, kết hợp các gian trưng bày sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm văn hoá, ẩm thực, thương mại.

Trong ngày thứ 2 tổ chức, hội chợ đón đông đảo khách tham quan và mua sắm. Trong đó, gian hàng của các địa phương được nhiều người quan tâm nhất.

Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Quảng Ngãi có quy mô 200m2, tại phân khu “Xuân quê hương - Sản vật bốn phương”.

Sản phẩm yến sào Cù Lao Ré được niêm yết giá 4 triệu đồng/hộp 100g và 2 triệu đồng/hộp 50g. Nhiều khách ngỡ ngàng do nghĩ rằng chỉ Khánh Hòa có loại thực phẩm cao cấp này. Có mặt tại gian hàng, ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch Chi hội Yến tỉnh Quảng Ngãi cho biết, yến sào chứa 18 loại axit amin và hơn 30 nguyên tố vi lượng, là thực phẩm thượng hạng giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phục hồi cơ thể sau bệnh/sinh, làm chậm lão hóa và tốt cho xương khớp.

Một sản phẩm đáng chú ý khác tại đây là Mạch nha Quảng Ngãi, đạt chứng nhận OCOP 5 sao. Cùng là chất tạo ngọt nhưng mạch nha có cấu tạo hóa học hoàn toàn khác với đường thông thường. Mạch nha (đường maltose) được sản xuất bằng phương pháp enzyme nhờ sự lên men tự nhiên và sự phân giải tinh bột.

Ngoài ra, một sản phẩm có mẫu mã đẹp mắt cũng đến từ Quảng Ngãi là rượu quế có giá 5,2 triệu đồng/chai 500ml, được làm từ sâm Ngọc Linh.

Những quả mít Indonesia trồng tại Đồng Tháp có kích thước rất to, giá bán 80.000 đồng/kg. Anh Bùi Thế Tình cho biết, loại mít này giống mít dai, có vị ngọt sắc, nửa quả đã nặng khoảng 7kg, không dễ mua tại Hà Nội.

Bưởi đỏ tại gian hàng của tỉnh Thanh Hóa có cặp nhỏ nhất giá từ 500.000 đồng, cặp quả to nhất tại gian hàng được bán giá 1 triệu đồng. Bưởi này thu hoạch từ khoảng ngày 17 - 23 tháng Chạp hàng năm nên chỉ dịp Tết mới có hàng.

Khu vực trưng bày của các cơ sở sản xuất - kinh doanh đến từ Hà Nội xuất hiện sản phẩm sữa chua sấy lạ lẫm. Được biết loại quà vặt này đã có khoảng hơn 2 năm nay. Để làm nên những viên cô đặc như kẹo, chất lỏng được loại bỏ bằng cách cho sữa chua vào miếng khăn mỏng, ép hết nước và làm lạnh hỗn hợp còn sót lại trong 48 giờ.

Như nhiều sự kiện từng tổ chức, dịp này tỉnh Tây Ninh mang tới hội chợ các sản vật địa phương được nhiều người biết đến trong đó phải kể đến các loại bánh tráng như bánh tráng siêu mỏng, bánh tráng chả giò, bánh tráng mè, bánh tráng không nhúng nước...

Ngoài thực phẩm dành cho ngày Tết, những mặt hàng phục vụ nhu cầu hỗ trợ sức khỏe cũng được giới thiệu nhiều tại hội chợ. Gừng nhân sâm, chanh dây nhân sâm mật ong, nghệ mật ong... được nhiều người cao tuổi quan tâm hỏi mua.

Nước cốt trái nhàu, loại thức uống bổ dưỡng chiết xuất từ quả nhàu chín, nổi tiếng với khả năng hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm đau xương khớp, ổn định huyết áp, hạ cholesterol. Giá bán một chai ở hội chợ 310.000 đồng, được cả lớp trẻ lẫn người cao tuổi quan tâm dùng thử.

Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 mở cửa từ 9h đến 21h hàng ngày, đón khách từ ngày 2/2 đến ngày 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).