Hoa mộc lan có hiện tượng "gây sốt" trên thị trường hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ khi nhiều người đến chợ Quảng Bá (Hà Nội) để săn đón.

Một nữ khách hàng hào hứng khi tìm được tiệm bán cành nhỏ, cắm bàn với giá 200.000 đồng.

Một cây mộc lan cao khoảng 3m có giá 6 triệu đồng thu hút sự chú ý của nhiều khách đi chợ hoa. "Nếu tất cả số nụ này đều nở bung màu tím thì quả thực sẽ rất đẹp mắt", vị khách hàng trầm trồ.

Chị Uyên (tiểu thương) cho biết, một cành mộc lan có kích cỡ trung bình để trưng được trên ban thờ có giá khoảng 1,5 - 2 triệu đồng, loại lớn từ 4-6 triệu đồng. "Năm ngoái tôi cũng buôn sản phẩm này nhưng thị trường không sôi động. Nhiều người e ngại hoa không nở. Tuy nhiên năm nay mộc lan bỗng dưng hot rần rần. Tôi đã nhập gấp 3 số lượng hàng so với năm ngoái để kịp bán đến Tết", chị Uyên nói.

Eloise (du khách) vô tình đi ngang qua chợ hoa và bị ấn tượng bởi màu tím đậm của mộc lan. Cô thậm chí không biết hoa nhưng vì thấy rất đẹp nên đã mua về một bó 360.000 đồng, sau khi được người bán giới thiệu.

Mộc lan có 2 màu đặc trưng là tím và trắng. Nhiều khách lựa chọn màu hoa tím vì sặc sỡ và để lấy may mắn. Theo giới thiệu của người bán, hoa mộc lan có mùi thơm nhẹ, cành không có lá, hoa to, màu sắc đậm bắt mắt... là những đặc điểm khiến loại hoa này được săn đón.

Khung cảnh tấp nập mua bán tại các quầy hoa mộc lan chiều 2/2 tại chợ Quảng Bá.

Loại hoa "ngủ đông" này cần ít nhất 7-10 ngày để nở nhưng mộc lan được nhiều người nhận xét là dễ ra hoa, thời gian nở khá lâu nên phù hợp với giá cả trên thị trường.