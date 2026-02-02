Chiều chủ nhật 1/2, làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) nhộn nhịp. Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán, dọc tuyến đê ven sông Hồng, xe tải đã nối dài để ra vào giao dịch, vận chuyển hàng. Ngoài ra, nhiều xe cá nhân từ Hà Nội và tỉnh lân cận cũng xuất hiện tại đây. Cả khu chợ luôn trong không khí mua bán nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Trong số này, nhiều khách đi sắm hoa Tết về chơi sớm.

Trước các cửa hàng luôn có xe tải chờ sẵn để vận chuyển hoa đi các tỉnh miền Bắc và cả nơi xa như Nghệ An, Hà Tĩnh...

Mỗi ngày nhập một xe hoa từ Hưng Yên về Hải Phòng, vợ chồng anh Phượng hôm nay chở khoảng 400 chậu hoa hồng, 30 gốc đỗ quyên và một số loại hoa khác. Theo anh Phượng, hoa ở Xuân Quan có giá rẻ, chủng loại đa dạng nên rất thuận lợi cho việc nhập hàng.

Cảnh mua bán tấp nập ở các nhà vườn, người mua tập trung lựa chọn các loại hoa chơi Tết quen thuộc như cúc mâm xôi, lan hồ điệp, hoa hồng và nhiều loại cây trang trí sân vườn khác.

Xuân Quan là một trong những vùng trồng hoa, cây cảnh lớn của miền Bắc, cung ứng sản phẩm cho thị trường Thủ đô và các tỉnh, thành mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Rong ruổi khắp khu chợ chị Ngọc Anh (Hà Nội) cho biết một tuần trở lại đây chị đã 4 lần đến chợ hoa Xuân Quan mua hoa Tết. "Đến đây tôi có rất nhiều sự lựa chọn và hoa cũng rất đẹp. Mỗi lần đến đây tôi cảm nhận rõ không khí Tết hơn. Số hoa này mua về tôi dùng để trang trí nhà cửa và sân vườn theo sở thích của mình”, chị nói.

Đi từ Hải Phòng xuống chợ hoa Văn Giang (Hưng Yên), chị Phạm Thu Thảo cho biết dành trọn một ngày chủ nhật đi chợ hoa Xuân Quan và làng gốm Bát Tràng. “Dù mua khá nhiều hoa từ sáng tôi chỉ tốn hơn 2 triệu đồng. Các loại hoa ở đây rất đa dạng, giá thành hợp lý, tôi đã tự lên phương án trang trí trong nhà những ngày Tết”, chị Thảo chia sẻ.

Theo chị Hiền, chủ một nhà vườn tại Xuân Quan, vụ Tết năm nay gia đình chị trồng khoảng 1 vạn chậu cúc mâm xôi và cúc pico - những loại hoa được ưa chuộng trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào như phân bón, vật tư nông nghiệp, chậu cảnh và nhân công đều tăng so với năm trước nên giá bán hoa, cây cảnh nhỉnh hơn đôi chút, trong đó cúc mâm xôi có giá dao động từ 70.000 đến 500.000 đồng/chậu tùy kích cỡ.

Phần lớn các loại cây tại chợ Xuân Quan được trồng tại những làng hoa lân cận. Một số loại đặc trưng được nhập về bán nhưng vẫn có giá hợp lý do đây là chợ đầu mối.

Những chậu hoa cẩm chướng dự kiến nở rộ sau khoảng một tuần nữa, đang được các nhà vườn bán với giá khoảng 12.000 đồng/chậu, phù hợp để chơi Tết.

Một số nhà vườn cho biết, thời gian qua giá bán vẫn giữ ở mức ổn định, song dự kiến từ khoảng ngày 20 tháng Chạp, giá nhiều loại cây cảnh có thể tăng 10–30% tùy kích thước và độ hiếm. Trong ảnh, hoa lan Bạch Ngọc Thiên Hương có giá từ 450.000-480.000 đồng/chậu, đang thu hút nhiều khách mua, đây là loại hoa được nhập khẩu từ Côn Minh (Trung Quốc).

Năm 2025, thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài tại miền Bắc ảnh hưởng đến việc chăm sóc hoa, cây cảnh, song nhờ hệ thống nhà lưới và kinh nghiệm canh tác, nguồn cung hoa Tết ở Xuân Quan vẫn được đảm bảo.