Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) tấp nập người dân tìm mua cành đào dù còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bà Nguyễn Thị Hòa cùng con gái đến khu chợ từ sớm, mang về 2 cây quất để bàn và một bó đào phai hết 400.000 đồng. "Gia đình tôi cắm đào từ đầu tháng Chạp cho có không khí, đến gần Tết sẽ quay lại đây để mua thêm cây lớn. Năm nay nhiều cành đẹp, đa dạng, dễ lựa chọn sản phẩm ưng ý", bà phấn chấn nói.

Anh Tuấn Nguyễn tới Hà Nội công tác, trước khi ra sân bay để về TPHCM đã ghé chợ Quảng Bá để mua một cành đào về tặng vợ. "Tôi có nhờ tài xế chỉ giúp, anh ấy nói đây là nơi bán đào nổi tiếng của Hà Nội. Cành đào ưng ý tôi lựa có giá 250.000 đồng. Vợ tôi chắc chắn sẽ rất thích", anh nói.

Khung cảnh tấp nập tại chợ hoa trong chiều 27/1. Rất nhiều khách hàng đã chọn mua đào chở về nhà.

Nhiều khách với nhu cầu mua cây lớn, để chậu, cất công tới tận vườn đào Nhật Tân để xem mẫu mã. Chủ vườn đào Tuấn Việt (góc trái) tất bật giới thiệu sản phẩm cho khách. Ông cho biết, năm nay đào, quất đều được mùa, được giá. "So với thời điểm năm ngoái đào bị ảnh hưởng do lũ lụt thì năm nay tính là được mùa. Khoảng nửa tháng nay, ngày nào nhà tôi cũng đông khách lui tới mua hàng", ông mừng rỡ chia sẻ.

Đào thế, đào thân lớn để chậu được nhiều khách hàng quan tâm. Loại đào có kích thước lớn này giá thành từ 10 triệu đồng trở lên, cao nhất ở mức giá 50 - 70 triệu đồng/cây.

Nhiều giống đào phai, đào cánh đơn... cũng là điểm nhấn bắt mắt thu hút khách hàng. Theo các chủ vườn, năm nay đào nở khá sớm nhưng nhu cầu mua về chơi Tết sớm của người dân cũng tăng lên so với năm ngoái nên không đáng quan ngại.

Chị Hiền đến vườn Nhật Tân để chọn một cây về trưng bày tại khuôn viên trường học, nơi công tác. "Năm nào trường tôi cũng tới tận vườn để chọn mua", chị nói.

Khung cảnh tất bật của những nông dân tại làng đào Nhật Tân dịp này.

Trên đường Lạc Long Quân, nhiều chủ vườn đã thuê cần cẩu lớn để vận chuyển cây từ nhà vườn ra vỉa hè bán sớm.