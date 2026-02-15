UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân và cán bộ Thủ đô đón năm mới.

Theo đó, Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa (11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026, tức đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ.

11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, gồm:

- Trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm

- Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm

- Đảo dừa, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng

- Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm

- Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ

- Hồ Văn Quán, phường Hà Đông

- Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây

- Khu đất dự án hồ điều hòa, xã Thanh Trì

- Trung tâm Thể dục thể thao, xã Đông Anh

- Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh

- Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:

- Đông Nam hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ

- Công viên hồ Đền Lừ, phường Tương Mai

- Công viên Long Biên, phường Việt Hưng

- Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa

- Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy

- Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân

- Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh

- Sân vận động xã Quảng Oai

- Sân vận động xã Đan Phượng

- Sân vận động xã Thạch Thất

- Sân vận động phường Chương Mỹ

- Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao olympic thuộc xã Thượng Phúc

- Sân thượng tầng 6, trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai

- Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính)

- Công viên hồ sinh thái, xã Mỹ Đức

- Sân vận động xã Vân Đình

- Sân vận động xã Sóc Sơn

- Sân vận động xã Phúc Thọ

- Công viên cây xanh, xã Thanh Oai

- Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng

- Khu trạm bơm, xã Minh Châu

- Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi

- Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ

Hồ Gươm là điểm thu hút đông người dân và du khách

Lưu ý khi đi xem bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán

Ngoài lựa chọn điểm ngắm pháo hoa lý tưởng, người dân và du khách cần chú ý:

- Lựa chọn phương tiện đi lại phù hợp vì khu vực xung quanh các điểm bắn pháo hoa thường bị hạn chế hoặc cấm phương tiện giao thông cá nhân. Nên đi sớm để tìm chỗ gửi xe hoặc ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng. Lưu ý, giá gửi xe vào thời điểm này có thể khá cao, thậm chí tăng đột biến.

- Đặt chỗ tại các nhà hàng, khách sạn có vị trí quan sát pháo hoa đẹp. Tuy nhiên, bạn nên đặt chỗ sớm và hỏi rõ các quy định.

- Ăn mặc phù hợp vì thời tiết đêm giao thừa thường khá lạnh, nhiều sương. Bạn có thể chọn giày thể thao hoặc dép đế thấp để thuận lợi cho việc đi bộ, đứng chờ đợi.

- Bảo vệ tài sản cá nhân cẩn thận vì những địa điểm xem bắn pháo hoa đêm giao thừa tập trung rất đông người; hạn chế mang theo phụ kiện đắt tiền, trang sức, ví tiền...

- Có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, khăn giấy... cùng các thiết bị như sạc dự phòng nếu tới sớm.

(Tổng hợp)