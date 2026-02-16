Địa điểm xem bắn pháo hoa ở TPHCM đêm giao thừa tết Bính Ngọ 2026

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ trong đêm giao thừa tết Bính Ngọ.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (mùng 1 tết Bính Ngọ).

4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm:

- Khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh)

- Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương)

- Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

- Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa)

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm:

- Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới)

- Khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông)

- Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây)

- Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ

- Tòa tháp Marina (phường Sài Gòn)

- Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu)

- Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa)

- Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo)

- Khu biệt thự Kim Long (khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè)

- Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ)

- Các điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Dầu Tiếng và xã Minh Thạnh

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp

Lưu ý khi đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TPHCM

Ngoài lựa chọn điểm ngắm pháo hoa lý tưởng, người dân và du khách cần chú ý:

- Lựa chọn phương tiện đi lại phù hợp vì khu vực xung quanh các điểm bắn pháo hoa thường bị hạn chế hoặc cấm phương tiện giao thông cá nhân. Nên đi sớm để tìm chỗ gửi xe hoặc ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng. Lưu ý, giá gửi xe vào thời điểm này có thể khá cao, thậm chí tăng đột biến.

- Đặt chỗ tại các nhà hàng, khách sạn có vị trí quan sát pháo hoa đẹp. Tuy nhiên, bạn nên đặt chỗ sớm và hỏi rõ các quy định.

- Đi giày thể thao hoặc dép đế thấp để thuận lợi cho việc đi bộ, đứng chờ đợi.

- Bảo vệ tài sản cá nhân cẩn thận vì những địa điểm xem bắn pháo hoa đêm giao thừa tập trung rất đông người; hạn chế mang theo phụ kiện đắt tiền, trang sức, ví tiền...

- Có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, khăn giấy... cùng các thiết bị như sạc dự phòng nếu tới sớm.

(Tổng hợp)