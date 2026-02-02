Két sắt an toàn là vật dụng quen thuộc tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Thông thường, du khách dùng nó để cất giữ những vật có giá trị như trang sức, đồng hồ, tiền mặt và hộ chiếu, theo Daily Mail.

Nhưng đôi khi, du khách lại "lãng quên" đồ giá trị trong két sắt khi rời đi. Chuyên gia du lịch Stacey Hamilton, đến từ Private Tours England, chia sẻ một mẹo hay để đảm bảo bạn không quên mang những đồ đạc quan trọng.

Nữ chuyên gia khuyên du khách nên để một chiếc giày vào trong két sắt, thứ mà bạn sẽ không thể thiếu khi trả phòng khách sạn.

"Trong nhiều năm, tôi đã tránh sử dụng két sắt tại khách sạn vì sợ mình sẽ quên đồ giá trị trong đó. Bạn nghĩ điều đó ngớ ngẩn sao? Thật ra, khi bạn vội vã đi bắt chuyến tàu hoặc đi ra ngoài sớm, việc quên đồ rất dễ xảy ra", Stacey cho biết.

Sau này, cô nghĩ ra cách để một chiếc giày cùng với đồ trang sức, những vật giá trị vào két sắt.

Mẹo này sẽ hiệu quả với các món đồ khác như áo khoác mùa đông (nếu bạn đi du lịch vào thời điểm lạnh giá) hoặc thứ gì có thể dùng làm vật nhắc nhở trực quan.

Két sắt xuất hiện phổ biến trong các khách sạn. Ảnh: Supplyhotel

Trước đây, trên DailyMail, cựu tiếp viên hàng không có 4,9 triệu người theo dõi trên Tiktok - Barbiebac La Azafata, từng chia sẻ một "tác dụng" khác của chiếc két sắt.

Trong khi các du khách để bàn chải trong phòng tắm khách sạn và cất đồ giá trị ở két sắt thì Barbiebac lại dùng két sắt... để bàn chải đánh răng, thuốc men và các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

"Tôi từng nghe những câu chuyện kinh hoàng về việc nhân viên tùy ý sử dụng bàn chải đánh răng của khách. Tôi không thể chủ quan với những vật dụng đưa vào miệng mình", cô nói.

Ngoài ra, du khách cũng nên lưu ý, không tin tưởng tuyệt đối vào độ an toàn của két sắt khách sạn. Thay vì sử dụng khóa như thông thường, két sắt trong phòng của khách sạn thường là loại đặt mã. Nếu ai đó biết mã chủ, họ có thể mở két sắt trong bất cứ phòng nào.