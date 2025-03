Chiều 28/3, tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá việc thực hiện Thông tư số 29, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã thông tin, lưu ý về một số điểm mới xung quanh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết đề thi năm nay vẫn bám sát nội dung của Chương trình GDPT hiện hành cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

“Đề thi không nằm ngoài chương trình, cấp độ tư duy là 40% ở mức độ biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Ngoài ra, đề thi cũng tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng với thực tiễn, đặc biệt với những nội dung phân hóa nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh. Với những điểm mới này, thầy cô cần tăng cường hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học một cách chủ động”, ông Hà nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT).

Ông Hà cho biết, một điểm mới quan trọng trong xét tốt nghiệp THPT năm nay là điểm thi chỉ chiếm 50%, còn lại 50% lấy từ kết quả học tập 3 năm THPT. Thay đổi này phù hợp với Chương trình GDPT 2018, nhấn mạnh phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong suốt quá trình học tập.

Về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ, kỳ thi năm nay chỉ tổ chức 3 buổi thi và buổi thứ 3 sẽ thi cả 2 môn tự chọn với khung giờ khác nhau. Thí sinh được sắp xếp ở một phòng thi duy nhất trong các buổi thi, không phải di chuyển.

"Một môn thi có thể ở hai khung giờ khác nhau, và để đảm bảo yếu tố an ninh, thay vì chỉ có 24 mã đề, Bộ GD-ĐT tăng lên thành 48 mã đề. Bộ yêu cầu phải thu bài theo phòng thi, không thu bài theo môn thi. Chúng tôi đã thử nghiệm, mô phỏng lên tới 5 môn thi khác nhau trong 1 phòng thi ở hai khung giờ và thấy vẫn xử lý được", ông Hà cho biết.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức đồng thời cho hai nhóm học sinh: nhóm theo Chương trình GDPT 2006 (dành cho thí sinh chưa tốt nghiệp hoặc thi để xét tuyển đại học) và nhóm theo Chương trình GDPT 2018. Để tránh sai sót, Bộ GD-ĐT đề xuất bố trí một số điểm thi riêng cho thí sinh theo Chương trình 2006.

Ngoài ra, khâu in sao đề thi phải khác so với trước đây, được cụ thể hóa theo số lượng môn thi ở từng phòng thi.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, hiện nhiều địa phương đã tổ chức thi thử, cơ bản trơn tru nhưng mô hình tổ chức đang khác với thi thật, chẳng hạn thi nhiều hơn 3 buổi. Do đó, Bộ yêu cầu các địa phương tổ chức thi thử sao cho giống nhất với mô hình thi thật. Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ phần mềm chấm thi, cử cán bộ, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp các thắc mắc quy trình chấm, bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi.

Nhấn mạnh việc xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bất thường, ông Nguyễn Ngọc Hà tổng kết lại một số tình huống đã xảy ra để sẵn sàng kịch bản nếu gặp phải: Lỗi in đề thi (chỉ phát hiện khi bóc đề thi); Học sinh, giáo viên viết nhầm thông tin lên Phiếu trả lời trắc nghiệm, Giấy làm bài thi; Thời tiết xấu bất thường ảnh hưởng đến việc đi lại, bảo đảm an ninh an toàn trường thi; Ùn tắc giao thông; Mất điện khu vực thi...