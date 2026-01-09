Diện mạo ngôi trường tiểu học sắp về đích trên đất nghĩa trang lớn nhất TPHCM

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với tiến độ đạt hơn 85%, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý I/2026.