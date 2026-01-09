Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được xây dựng trên khu đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa - từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố với hàng vạn ngôi mộ. Hiện phần thô đã hoàn thành, các công tác sơn, lát gạch và hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai khẩn trương.