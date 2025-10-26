Làm sạch dữ liệu đất đai: Vì sao yêu cầu người dân nộp bản photo ‘sổ đỏ’?

Hà Nội đang triển khai chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” (từ ngày 1/9 đến 30/11/2025), tại hàng loạt xã, phường trên địa bàn. Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu người dân photo "sổ đỏ" và căn cước công dân để nộp cho tổ trưởng tổ dân phố, ban quản trị các chung cư, các thành viên tổ công tác của xã, phường.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cách làm này không hợp thời khi áp dụng hình thức kê khai thủ công, gây phiền hà.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, người dân vẫn bị yêu cầu nộp bản photo "sổ đỏ" dù dữ liệu này đã được số hóa. Đây là thủ tục lỗi thời, trái với tinh thần Chính phủ số.

Bỏ công chứng khi mua bán nhà đất, xe: Người dân lưu ý gì?

Bộ Công an đang lấy ý kiến về Nghị quyết của Chính phủ về việc bỏ yêu cầu thủ tục công chứng, xác định tình trạng hôn nhân và xuất trình bản sao giấy tờ cá nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông đối với các trường hợp đã có dữ liệu số hóa.

Theo đó, hợp đồng giao dịch điện tử ký bằng chữ ký số hoặc tài khoản định danh mức 2 sẽ thay thế hợp đồng công chứng như truyền thống lâu nay.

Lộ trình bỏ công chứng khi mua bán nhà đất được đề xuất trong dự thảo. Đồ họa: Hồng Khanh

Đề xuất của Bộ Công an nhận được sự ủng hộ vì góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục hành chính khi thực hiện các giao dịch dân sự cho người dân.

Luật sư khuyến cáo, dù không cần công chứng, người dân vẫn nên chủ động kiểm tra quyền sở hữu, tình trạng tài sản, tình trạng hôn nhân của bên bán, hoặc nhờ luật sư, văn phòng luật uy tín hỗ trợ.

Dân mất 20 ngày chưa nộp được hồ sơ mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng

Phản ánh tới VietNamNet, anh V.N.T. (Quảng Ninh) cho biết đã nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu) tại phường Bồ Đề, Hà Nội từ ngày 1/10 nhưng đến ngày 21/10 vẫn chưa thành công.

Khách hàng đã gửi phản ánh lên Sở Xây dựng Hà Nội. Trong đó, nêu ra bất cập khi chủ đầu tư tự ý yêu cầu đăng ký mã code riêng, giới hạn chỉ 70 hồ sơ/ngày và chỉ những ai được duyệt online mới có thể nộp bản cứng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn yêu cầu các loại giấy tờ ngoài quy định như xác nhận cư trú và xác nhận bảo hiểm xã hội.

Trước những phản ánh trên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Nghị định 100/2024 không quy định cụ thể hình thức tiếp nhận hồ sơ là trực tiếp hay trực tuyến.

Việc áp dụng hình thức nộp hồ sơ online là phù hợp với xu thế chuyển đổi số, đang được khuyến khích trong cải cách thủ tục hành chính. Sở Xây dựng khẳng định, việc mua, bán, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) có sự giám sát của UBND cấp xã để đảm bảo minh bạch, công khai trong quá trình xét duyệt.

Căn hộ sát nghĩa trang ở Hà Nội: Từng bị chê ỏng eo, nay giá vượt 90 triệu đồng/m2

Khi giá căn hộ trung tâm vượt xa tầm với của phần lớn người mua, một số dự án từng bị xem là “khó bán” do vị trí gần nghĩa trang lại ghi nhận thanh khoản cao và mức giá chênh đáng kể so với năm trước. Dù có yếu tố nhạy cảm nhưng được quy hoạch tốt, hạ tầng hoàn thiện lại trở thành lựa chọn hợp lý.

Nhiều dự án gần nghĩa trang. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Khảo sát cho thấy, mức giá căn hộ tại dự án này hiện dao động từ 70-90 triệu đồng/m2, các căn hộ “view nghĩa trang” cũng không còn hàng. Môi giới này nhận định, tâm lý người mua đã thay đổi đáng kể. Thay vì kiêng kỵ phong thủy như trước, khách hàng hiện ưu tiên giá hợp lý, vị trí thuận tiện và uy tín chủ đầu tư hơn.

Dọc theo trục đường Lê Văn Lương, một dự án chung cư từng bị gắn mác “ôm trọn” một phần nghĩa trang và vướng e ngại phong thủy, giá căn hộ cũng đã tăng 15-20% so với năm trước.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 yêu cầu dừng cho vay đặt cọc mua bất động sản

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 (NHNN KV 2 - phụ trách TPHCM và Đồng Nai) vừa có văn bản cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay gửi tới các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn.

NHNN KV2 đề nghị các NHTM theo dõi việc xử lý, kết luận của cơ quan chức năng (tòa án, sở ban ngành...) đối với “văn bản thỏa thuận” (hoặc hình thức tương tự) được ký kết giữa khách hàng và đơn vị tư vấn, môi giới để đưa ra các giải pháp giải quyết tranh chấp với khách hàng kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời, các ngân hàng đang phát sinh khoản cho vay để thanh toán tiền đặt cọc theo thỏa thuận tại “văn bản thỏa thuận” (hoặc hình thức tương tự) chủ động làm việc với khách hàng, phối hợp với các đơn vị tư vấn, môi giới, chủ đầu tư dự án để thỏa thuận, giải quyết trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, tránh để xảy ra trường hợp khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp.