Khi giá căn hộ trung tâm vượt xa tầm với của phần lớn người mua, một số dự án từng bị xem là “khó bán” do vị trí gần nghĩa trang lại ghi nhận thanh khoản cao và mức giá chênh đáng kể so với năm trước. Dù có yếu tố nhạy cảm nhưng được quy hoạch tốt, hạ tầng hoàn thiện lại trở thành lựa chọn hợp lý.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (một môi giới bất động sản tại Hoài Đức) cho biết, khi dự án căn hộ tại khu vực phía Tây Hà Nội mở bán vào năm 2024, một khách hàng từng từ chối mua căn hộ hướng ra nghĩa trang. Sang năm 2025, căn hộ đó không chỉ được săn đón mà giá bán còn tăng vọt thêm 1 tỷ đồng.

Khảo sát cho thấy, mức giá căn hộ tại dự án này hiện dao động từ 70-90 triệu đồng/m2, các căn hộ “view nghĩa trang” cũng không còn hàng. Môi giới này nhận định, tâm lý người mua đã thay đổi đáng kể. Thay vì kiêng kỵ phong thủy như trước, khách hàng hiện ưu tiên giá hợp lý, vị trí thuận tiện và uy tín chủ đầu tư hơn.

Dọc theo trục đường Lê Văn Lương, một dự án chung cư từng bị gắn mác “ôm trọn” một phần nghĩa trang và vướng e ngại phong thủy, giá căn hộ cũng đã tăng 15-20% so với năm trước.

Nhiều dự án gần nghĩa trang. Ảnh minh họa: D.A

Mức giá trung bình cho các căn 2-3 phòng ngủ phổ biến dao động 70-80 triệu đồng/m2, khiến tổng giá một căn 2 phòng ngủ (60-70m2) rơi vào khoảng 2,7-3,7 tỷ đồng, căn 3 phòng ngủ (80-95m2) lên tới 6,3-8,3 tỷ đồng.

Dự án này nằm gần trục đường lớn, giao thông thuận tiện, hạ tầng tiện ích đồng bộ, cư dân đã về ở đông đúc, tạo thành cộng đồng ổn định. Yếu tố gần nghĩa trang không còn được nhiều người quan tâm.

Tại khu vực Cầu Giấy, các dự án gần khu nghĩa trang cũ đều ghi nhận mức tăng giá mạnh. Giá bán căn hộ dao động 60-114 triệu đồng/m2, trung bình 70-90 triệu đồng/m2, tăng 20-25% chỉ trong một năm. Nhờ vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận tiện, các dự án này thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư, bất chấp định kiến phong thủy.

Ở khu vực Hoàng Mai, giá căn hộ gần nghĩa trang cũng nhích lên 15-20% so với năm 2024, đạt mức 60-94 triệu đồng/m2. Dù thanh khoản có phần chậm hơn so với các khu vực khác, phân khúc này vẫn phù hợp với cư dân trẻ hoặc người mua để ở thực, những người ưu tiên sản phẩm giá cả phải chăng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Quan niệm thay đổi

Theo các môi giới bất động sản, quan niệm “nghĩa trang là điểm xấu phong thủy” đang dần thay đổi. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và giá nhà tăng cao năm 2025, người mua ngày càng thực dụng hơn, chú trọng đến vị trí, tiện ích và tiềm năng tăng giá hơn là yếu tố tâm linh.

Anh Trần Minh Hùng (một môi giới) cho biết, không ít khách hàng nay coi vị trí gần nghĩa trang là một món hời, chủ động tìm kiếm những căn "view nghĩa trang" để được hưởng mức giá thấp hơn. Khi hạ tầng xung quanh phát triển, giá trị bất động sản sẽ tự động tăng theo.

Anh Hùng cho rằng tâm lý thị trường đã thay đổi rõ rệt. Người mua giờ tính toán dựa trên hiệu quả đầu tư hơn là nỗi sợ vô hình. Căn hộ gần nghĩa trang với giá 70-80 triệu đồng/m2 là lựa chọn hợp lý khi so sánh với giá quá cao tại khu vực trung tâm.

Chị Lê Thu Hà (một chủ căn hộ tại khu Lê Văn Lương), chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng e ngại, nhưng sau khi đến xem thực tế, tôi thấy khu vực được quy hoạch sạch sẽ, nhiều cây xanh và có khoảng cách an toàn với nghĩa trang. Giá rẻ hơn gần 15% so với chung cư cùng khu nên tôi quyết định mua”.

Theo chị, nếu khu đô thị thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng dồi dào và hướng gió tốt thì mọi năng lượng tiêu cực đều có thể được hóa giải triệt để.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh giá nhà liên tục lập đỉnh, từ chỗ bị e ngại, nhà gần nghĩa trang đang lặng lẽ trở thành một phần tất yếu của thị trường chung cư hiện nay.