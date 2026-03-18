Theo công bố của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027, tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập có nhiều điều chỉnh đáng chú ý.

Cụ thể, Hà Nội bỏ phân chia khu vực tuyển sinh và điều kiện về hộ khẩu thường trú. Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào trường THPT công lập phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

Ngoài ra, Hà Nội giảm mức điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng xuống 0,5-1 điểm. Theo đó, thí sinh trượt NV1 được xét NV2 nếu điểm cao hơn chuẩn NV1 của trường tối thiểu 0,5 điểm; trượt NV1 và NV2 được xét NV3 nếu cao hơn tối thiểu 1 điểm.

Bỏ phân tuyến, tăng cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lệch nguyện vọng

Những điều chỉnh này có thể giúp tăng cơ hội trúng tuyển vào các nguyện vọng phù hợp với lực học. Tuy nhiên, theo giáo viên và đại diện nhiều trường, thí sinh cũng cần lường trước khả năng một số trường có thể tăng đột biến tỷ lệ chọi so với năm ngoái.

Chia sẻ với VietNamNet, một giáo viên tại trường THCS top đầu ở Hà Nội cho rằng, việc thí sinh bất ngờ đổ dồn đăng ký vào một số trường năm nay là điều dễ xảy ra. “Phần lớn các trường top đầu sẽ không biến động nhiều vì học sinh có lực trung bình khó đăng ký. Tuy nhiên, ở nhóm trường tầm trung (điểm chuẩn mỗi môn khoảng 6,5-8 điểm), có thể xuất hiện tình trạng số lượng nguyện vọng tăng đột biến”, giáo viên này nhận định.

Vị giáo viên cho biết, trước đây ở một số khu vực thiếu trường có điểm chuẩn tầm trung, thí sinh dù biết khả năng trượt cao vẫn phải đăng ký vào các trường vượt sức. Dù Sở GD-ĐT cho phép xin chuyển khu vực tuyển sinh, số trường hợp thực tế không nhiều so với việc được tự quyết như năm nay.

Theo vị này, khi hai trường cùng phân khúc và khoảng cách không chênh lệch đáng kể, phụ huynh thường ưu tiên trường được đánh giá có chất lượng tốt hơn. Vì vậy, năm nay các trường tầm trung có thể chứng kiến lượng đăng ký tăng mạnh.

“Khả năng cao sẽ xảy ra tình trạng thí sinh đổ dồn vào một số trường tầm trung”, vị này nói.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội các năm trước. Ảnh: Phạm Hải

Cần chọn trường theo năng lực, tránh chạy theo đám đông

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, cũng cho rằng trong bối cảnh mới, một bộ phận học sinh có thể chạy theo xu hướng đám đông, khiến một số trường ghi nhận lượng đăng ký tăng đột biến và kéo theo tỷ lệ chọi cao.

“Đây là điều tất yếu. Nhóm học sinh có cùng mức năng lực tầm trung sẽ ngại đăng ký vào các trường thường có điểm chuẩn cao nhưng cũng không muốn đăng ký vào trường có điểm trúng tuyển quá thấp. Chẳng hạn, với những trường lấy mức điểm chuẩn ở ngưỡng trung bình 7 điểm/môn, lượng học sinh khá có thể đăng ký rất đông vì khi đó khoảng cách đi lại trong nội đô không phải là vấn đề so với thương hiệu của trường trong mắt phụ huynh, học sinh”, ông Cường phân tích.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp đánh giá quy định mới của Hà Nội về tuyển sinh lớp 10 năm nay rất nhân văn, hướng tới việc người học được quyền tiếp cận trường tốt, thuận lợi về khoảng cách địa lý, giao thông.

Tuy nhiên, ông Tùng cho rằng có thể xuất hiện hiện tượng học sinh đổ xô đăng ký vào một số trường tốp đầu, khiến tỷ lệ chọi tăng cao. Vì vậy, ông đề xuất Sở GD-ĐT Hà Nội cần có hệ thống đăng ký trực tuyến, giúp học sinh nắm được số lượng thí sinh đã đăng ký vào trường dự định để cân nhắc lựa chọn.

Ông Tùng nhấn mạnh học sinh cần căn cứ vào năng lực để lựa chọn trường đăng ký, bởi khi nắm được các thông tin từ sớm, cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ cao hơn.

Để tránh tình trạng đổ dồn vào một vài trường khiến tỷ lệ chọi tăng đột biến, ông Nguyễn Cao Cường khuyến nghị thí sinh cần căn cứ vào năng lực thực của bản thân - qua kết quả học tập, thi thử và đánh giá của giáo viên – khi đăng ký nguyện vọng.

Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh cũng nên cân nhắc lựa chọn trường THPT công lập phù hợp điều kiện gia đình, đặc biệt là khoảng cách đi lại để tránh vất vả trong việc học tập hằng ngày. Ông cho rằng thay vì cố vào trường quá xa, có thể chọn những trường có mức điểm chuẩn tương đương, thậm chí thấp hơn đôi chút nhưng thuận tiện hơn.

“Không nên đăng ký vào trường mà sau khi trúng tuyển, việc đi học hằng ngày trở nên quá vất vả”, ông Cường khuyên. Đồng thời, ông cũng đề xuất các trường tăng cường tư vấn, định hướng và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.