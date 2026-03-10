Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2026-2027, Sở sẽ thành lập mới 3 trường, trong đó có 2 trường THPT công lập và 1 trường THPT tư thục tại địa chỉ 423 Minh Khai.

Trong đó, 2 trường THPT công lập gồm: THPT Việt Hùng (tại xã Đông Anh) và một trường THPT tại ô đất A11 khu đô thị mới Cầu Giấy.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Hà Nội chưa công bố cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh của 2 trường công lập mới này.

Thí sinh dự thi lớp 10 các năm trước ở Hà Nội. Ảnh: Mạnh Hùng

Năm ngoái, sau khi công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10, Sở GD-ĐT Hà Nội bất ngờ giao chỉ tiêu tuyển sinh toàn thành phố cho 2 trường mới thành lập là THPT Phúc Thịnh (quận Đông Anh cũ) và THPT Đỗ Mười (quận Hoàng Mai cũ), mỗi trường được tuyển 450 học sinh. Điều kiện là thí sinh không trúng các nguyện vọng công lập đã đăng ký và có tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ từ 12 trở lên, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Hiện, Hà Nội có 124 trường THPT công lập, trong đó gồm 4 trường chuyên, 117 trường không chuyên và 3 trường tự chủ tài chính.