Điều chưa biết về phi công trẻ nhất trong đội hình máy bay L-39NG bay mừng 2/9

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hùng là phi công trong đội hình máy bay L-39NG sẽ bay mừng Quốc khánh 2/9. Không chỉ trẻ nhất, thượng úy Hùng còn là một phi công với nhiều điều đặc biệt.