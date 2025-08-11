logo website

Thứ Hai, 11/08/2025 - 06:15

Xem biên đội máy bay đa nhiệm Yak-130 'bật tăng lực, vòng chiến đấu'

Kiều Oanh

Sự kiện: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Trong buổi hợp luyện đầu tiên, dàn máy bay đa nhiệm Yak-130 đã triển khai biên đội 6 xếp hình quả trám đẹp mắt, cùng với đó là màn "bật tăng lực, vòng chiến đấu" đầy điêu luyện.

