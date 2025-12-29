Dinh thự Vua Mèo là Di tích Quốc gia được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng từ ngày 23/7/1993. Chủ dinh thự, ông Vương Chí Sình là người H’mông trong dòng tộc từng được biết đến như “vua người H’mông” khu vực Hà Giang những năm trước cách mạng.

Khu dinh thự Vua Mèo (Vua H'Mông) là một công trình cổ nằm trên gò đất thuộc thung lũng Sà Phìn, cách trung tâm Đồng Văn (Hà Giang) 15 km.

Dinh thự họ Vương được xây dựng trên khu đất được chọn kỹ lưỡng về mặt phong thủy. Kiến trúc vừa mang dáng dấp phương Bắc, vừa mang bản sắc cổ truyền của dân tộc H’mông, lại như một pháo đài với hệ thống tường thành lũy được xây dựng từ cuối thế kỉ 19, kiến trúc gỗ và đá độc đáo mang đậm nét văn hóa người Mông cổ vùng cao.

Khu dinh thự này là một điểm tham quan không thể thiếu trên cung đường khám phá vẻ đẹp cao nguyên đá Đồng Văn - công viên địa chất toàn cầu.