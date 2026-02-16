Độc đáo nghề làm đầu lân thủ công ở TPHCM, mang mùa xuân đi muôn nơi

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Dưới bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làm đầu lân thủ công, mỗi sản phẩm không chỉ là nghề kiếm sống mà còn là sứ mệnh gìn giữ hồn Tết Việt, mang mùa xuân rộn ràng đến khắp nơi.