Nghề làm đầu lân không chỉ lưu giữ tinh hoa văn hóa truyền thống mà còn thấm đượm tâm huyết của những bàn tay nghệ nhân. Dù công việc vất vả, nhưng chính niềm đam mê và tình yêu nghề đã trở thành nguồn động lực bền bỉ, giúp họ kiên trì giữ gìn và truyền lửa cho nghề làm lân qua từng thế hệ.