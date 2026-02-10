Những ngày cận Tết, trên khắp các công viên, quảng trường, đường hoa xuân, linh vật ngựa lần lượt được “trình làng”, góp phần mở ra không khí đón năm mới rộn ràng. Không chỉ đơn thuần là vật trang trí cảnh quan, linh vật Tết ngày càng trở thành điểm nhấn văn hóa, phản ánh tinh thần sáng tạo và khát vọng bứt phá của mỗi địa phương.

Năm nay, hình tượng con ngựa - biểu trưng cho sự kiên cường, bền bỉ và tinh thần “mã đáo thành công” - được thể hiện với nhiều phong cách khác nhau. Có nơi chọn tạo hình tuấn mã mạnh mẽ, khỏe khoắn; có nơi lại khắc họa hình ảnh ngựa ngộ nghĩnh, vui nhộn, gần gũi, tạo cảm giác thân thiện và ấm áp trong những ngày đầu xuân.

Đặc biệt, bên cạnh những mẫu ngựa mang dáng dấp truyền thống, nhiều tỉnh thành đã mạnh dạn đưa vào yếu tố hiện đại, kết hợp nghệ thuật sắp đặt, vật liệu mới và công nghệ chiếu sáng, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, đặc biệt khi đêm xuống.

Mỗi linh vật không chỉ là một tác phẩm tạo hình mà còn gửi gắm thông điệp riêng: khát vọng vươn lên, mong muốn tăng tốc phát triển, hay lời chúc một năm mới an lành, sung túc. Chính sự chỉn chu và sáng tạo này đã giúp linh vật Tết năm nay nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh linh vật ngựa tết Bính Ngọ 2026 đã được "trình làng":

Linh vật ngựa sắt cao khoảng 4m xuất hiện bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), gây ấn tượng khi toàn bộ thân được ghép từ các mảnh sắt khắc tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố. Linh vật cao 4m, nổi bật dòng chữ “Đà Nẵng” với kích thước lớn và rõ nét hơn các tên gọi khác. Ảnh: Hà Nam

Linh vật “Kim mã 4.0” đặt tại sàn cảnh quan phía nam cầu Rồng (Đà Nẵng), mang phong cách hiện đại, kết hợp hình tượng ngựa với yếu tố công nghệ, nổi bật với hệ thống đèn LED. Đây được đánh giá là một trong những linh vật ấn tượng của mùa Tết năm nay. Ảnh: Hà Nam

Linh vật Ngựa vàng cao khoảng 5m trưng bày tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tạo hình tung vó mạnh mẽ, phủ hơn 60m2 tấm alu màu vàng với khoảng 150.000 mảnh ghép thủ công, tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, uy nghi. Ảnh: Hà Nam

Bộ ba linh vật “Tam mã phi thiên” đặt tại quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch, Đà Nẵng), tượng trưng cho ba miền Bắc – Trung – Nam đoàn kết, bứt phá, với tạo hình mạnh mẽ và sắc vàng nổi bật. Ảnh: Hà Nam

Linh vật ngựa "khổng lồ" cao hơn 10m trưng bày tại công viên Ba Tơ (Quảng Ngãi), được tạo hình bằng mút xốp, khung thép và phủ lớp dát vàng, gây ấn tượng với dáng vẻ mạnh mẽ, linh động. Ảnh: Hà Nam

Năm nay, linh vật ngựa Huế mang gam màu mỹ thuật cung đình như vàng hoàng cung, đỏ son, nâu gỗ, xanh ngọc bích. Xuất hiện bên bờ sông Hương, hình tượng ngựa vươn cao, bốn vó rời mặt đất, tạo cảm giác đang phi giữa mây trời. Ảnh: Đăng Tuyên

Cặp linh vật ngựa được bố trí tại đài phun nước trước trụ sở UBND TP Huế, tạo hình chuyển động, đầu ngẩng cao, hoa văn dân gian và trở nên lung linh khi về đêm. Ảnh: Trần Nhật Bình

Tác phẩm “Bát mã truy phong” với 8 chú ngựa tại xã Lao Bảo (Quảng Trị), lấy cảm hứng từ tranh Mã đáo thành công, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, thịnh vượng và ý chí vươn lên. Ảnh: Huy Võ

Tổng chiều dài tổ hợp linh vật này khoảng 17m, rộng hơn 6m. Trong đó, mỗi con ngựa cao từ 2 đến 3,5m, được sơn các màu cam, trắng, nâu, xám hài hòa. Ảnh: Huy Võ

Những hình ảnh đầu tiên về cụm linh vật mừng xuân Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai dần lộ diện, nổi bật với hình tượng ngựa chiến uy lực, dũng mãnh vươn mình giữa nền trời. Ảnh: Lê Thanh Hải

Ngoài ra, nhiều linh vật ngựa tại Gia Lai được tạo hình ngộ nghĩnh, sáng tạo đã nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội. Cách thể hiện con giáp của năm theo phong cách trẻ trung, hiện đại cho thấy nỗ lực làm mới không gian Tết, tăng tính gần gũi và tương tác với công chúng, nhất là giới trẻ. Ảnh: Lê Thanh Hải

Ngựa phi hành gia biểu trưng cho Gia Lai hướng tới trung tâm khoa học – công nghệ, gắn với Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn nổi tiếng trong nước và khu vực. Ảnh: Lê Thanh Hải

Đặc biệt, linh vật ngựa mặt “cọc” cầm điện thoại thông minh gây chú ý với tạo hình tròn trịa, mái tóc vàng xoăn, khiến nhiều người bật cười và dừng lại chụp ảnh. Ảnh: Lê Thanh Hải

Sau 30 ngày thi công, đường hoa Tuy Hòa (Đắk Lắk) với chủ đề “Tết ta một nhà” chính thức lộ diện dàn linh vật ngựa tinh xảo. Nổi bật là đôi ngựa “Vạn mùa xuân” tại cổng Hùng Vương, gửi gắm khát vọng thịnh vượng, ấm no và thanh bình. Ảnh: Tuy Hòa Young

Đôi ngựa kéo xe hoa “Song mã tương phùng” được ví như cỗ xe hạnh phúc, chở niềm vui và may mắn đi muôn nơi, biểu trưng cho sự thịnh vượng, tiếp nối giá trị văn hóa và khát vọng vươn xa của người dân phía đông Đắk Lắk. Ảnh: Tuy Hòa Young

Đại cảnh linh vật năm “Xích mã Thăng Long” là điểm nhấn trung tâm, với hình tượng ngựa đỏ của năm Bính Ngọ kết hợp ý niệm Thăng Long, tượng trưng cho khí thế rực rỡ, đổi mới và bứt phá, lan tỏa năng lượng tích cực trong năm mới 2026. Ảnh: Tuy Hòa Young

Cặp linh vật ngựa vàng dũng mãnh tung vó tại khuôn viên Lễ hội hoa đào xứ Lạng (Lạng Sơn), được chế tác từ nhựa composite, cao khoảng 3m, rộng 11m. Ảnh: Phạm Công

Linh vật ngựa như “bay” ra từ hoa mai tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM gây chú ý với sự kết hợp giữa mai vàng và hình tượng ngựa năm Ngọ, mang ý nghĩa phi mã, khát vọng vươn lên và truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Linh vật ngựa cao 7m ở đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) năm nay được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh các linh vật do địa phương đặt hàng, linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân trẻ Bùi Văn Quân ở Bắc Ninh gây chú ý khi được bán hơn 222 triệu đồng để hỗ trợ người khó khăn dịp Tết. Linh vật cao gần 5m, nặng hơn 10 tấn, tạo hình ngựa non hồn nhiên, gửi gắm thông điệp yêu thương và lạc quan. Ảnh: Bảo Khánh