Hành trình khám phá một làng quê mang không gian đậm hồn Bắc Bộ đưa du khách đến với một trải nghiệm đặc biệt - nơi nghệ thuật dân gian ngàn đời được tái sinh trên mặt nước: Múa rối nước - linh hồn của làng quê Việt.

Mỗi con rối là một tác phẩm nhỏ chứa đựng tâm hồn người Việt - mộc mạc, hóm hỉnh, mà thấm đẫm tình yêu cuộc sống. Từ những khán giả nhỏ tuổi đến du khách phương xa, ai cũng tìm thấy trong múa rối nước một niềm vui giản dị - nơi con người và thiên nhiên hoà làm một.

Trong hành trình trải nghiệm rối nước, du khách không chỉ xem một tiết mục nghệ thuật, mà như được sống lại một phần hồn quê Việt. Giữa nhịp sống hiện đại, múa rối nước - vẫn là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa người Việt với bạn bè thế giới.

(Nguồn: Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại)