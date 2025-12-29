Cách vịnh Hạ Long chỉ hơn một giờ xe, có một ngôi làng nhỏ mang tên Yên Đức, nơi cuộc sống trôi đi chậm rãi…

Yên Đức là làng cổ của người Việt, hơn 700 năm tuổi. Người dân nơi đây sống bằng nghề nông, trồng lúa, nuôi cá, làm vườn. Du khách đến đây sẽ được sống như một người nông dân thật sự.