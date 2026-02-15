Với chủ đề "Xuân hội tụ, vững bước vươn mình", đường hoa Nguyễn Huệ đón hàng nghìn người tham quan ngày đầu mở cửa (tối 15/2).

Gia đình chị Trần Thị Hồng (phường An Lạc) tranh thủ đến sớm để “săn” những góc ảnh đẹp. “Năm nay, đường hoa hoành tráng, linh vật chuyển động nhìn rất sống động", chị Hồng nói.

Mô hình ngựa cao 11m ở cổng chào được thiết kế theo hình tượng ngựa Thánh Gióng bay về trời thu hút rất đông sự quan tâm của du khách.

Bên trong, nghệ nhân lắp mô-tơ giúp linh vật có thể cử động đầu và chân, tạo cảm giác sống động như đang chào đón du khách.

Các đại cảnh “Nhất mã thong dong”, "Lý ngựa ô", "Rực rỡ miền ký ức"... rực rỡ trong đêm. Bà Lan cùng bạn năm nào cũng đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ để cảm nhận không khí Tết giữa lòng thành phố.

Các gia đình có con nhỏ cũng chọn đường hoa làm điểm du xuân sớm.

Dòng người chen chân chụp hình lưu niệm tại các tiểu cảnh.

Càng về tối, dòng người đổ về càng đông, có thời điểm ken đặc lối đi. Tuy vậy, đa số họ giữ ý thức xếp hàng chờ đến lượt chụp hình.

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ người dân và du khách tham quan từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).