Sáng 28 Tết (15/2 dương lịch), đông đảo người dân đổ về Hội quán Tuệ Thành (còn gọi là chùa Bà Thiên Hậu) để tham dự lễ khai ấn đầu năm. Đây là nghi thức truyền thống lâu đời của cộng đồng người Hoa tại khu vực Chợ Lớn, mang ý nghĩa cầu bình an, may mắn trong năm mới.

Dù 9h nghi lễ mới bắt đầu, từ 6h sáng, hàng trăm người đã xếp hàng dọc hành lang và sân chùa để chờ đến lượt. Ông Lư Chấn Lợi, Trưởng ban quản trị, cho biết việc tổ chức khai ấn trước giao thừa giúp tránh tình trạng quá tải và kéo dài nghi thức sang năm mới.

Người dân thường mang theo khăn hoặc vải mới để xin ấn, mỗi người tối đa 5 khăn. Với người Hoa ở Chợ Lớn, ấn của Bà Thiên Hậu là biểu tượng linh thiêng, đem lại điềm lành cho cả năm.

Chiếc ấn cổ hàng trăm năm tuổi được các thế hệ ban quản trị gìn giữ cẩn trọng. Dòng chữ trên ấn mang ý nghĩa “Bảo hộ an khang”, gửi gắm lời chúc bình an, sức khỏe. Ngoài khăn nhỏ, nhiều người còn mang theo những tấm vải lớn để xin ấn.

Có mặt tại chùa từ 4h sáng, chị Nguyễn Lâm Bình Trang đã nhanh chóng xin được ấn. Chị cho biết sẽ mang chiếc khăn mặt nhỏ đã được đóng ấn về lau mặt cho con trẻ, với niềm tin các bé sẽ được bình an, che chở.

Kết thúc buổi lễ, ban tổ chức phát lộc cho khách viếng là phong bao đỏ tượng trưng 2.000 đồng. Mỗi năm, hội quán chuẩn bị khoảng 2.000 bao lì xì để trao tặng.

Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ, cả người Việt lẫn người Hoa, cũng hào hứng tham gia sau khi biết đến lễ khai ấn qua mạng xã hội.

Bên cạnh nghi thức đóng ấn, lễ còn có phần cúng tế Thiên Hậu Thánh Mẫu. Thành viên ban cúng tế cùng người dân thực hiện nghi thức “tam bái”: chủ tế cầm ba nén hương lớn, các thành viên và người dự lễ cầm một nén hương hoặc chắp tay thành kính.