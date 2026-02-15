Từ sáng 27 Tết (14/2), nhiều gia đình ở TPHCM bắt tay rửa lá, đãi nếp, nấu đậu, ướp thịt để gói bánh chưng, bánh tét.

Đêm xuống, nhiều con hẻm, vỉa hè TPHCM rực ánh lửa, khói bếp quyện mùi nếp mới. Trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết, các thành viên gia đình ông Huỳnh Văn Phú (phường Tân Sơn Nhất) quây quần bên nồi bánh, thức trắng đêm canh lửa, giữ nhịp xuân về.

Khoảng 2h, khi nước trong nồi rút bớt, ông Phú cẩn thận dùng đòn tre vớt từng đòn bánh tét còn nóng hổi, xếp ngay ngắn lên tấm ván để ráo nước.

Cách đó không xa, trên vỉa hè đường Hoàng Sa, ông Thái Quang Luân (68 tuổi) vẫn đều đặn giữ nếp nấu bánh suốt nửa thế kỷ. Từ năm 1977, khi rời quê Huế vào TPHCM lập nghiệp, ông mang theo phong vị Tết xứ kinh kỳ vào căn nhà nhỏ bên dòng kênh.

Năm nay, 10 anh chị em trong gia đình ông lại quây quần gói khoảng 15 đòn bánh tét và 15 cặp bánh chưng, vừa để dâng cúng tổ tiên, vừa gìn giữ khoảnh khắc sum họp cuối năm.

Trên đường Chánh Sắt, phường Tân Bình, hơn 20 năm qua, ông Lương Ngọc Oánh (73 tuổi) vẫn gói khoảng 60 đòn bánh mỗi dịp cuối năm để biếu tặng người thân.

Năm nay, ông cùng con trai bắt đầu nấu từ trưa đến 1h sáng mới vớt bánh.

Gần đó, gia đình bà Ngô Thị Quỳnh Trâm, trên đường Trần Văn Dư, đỏ lửa hai nồi bánh, gồm 10 bánh chay và 10 bánh mặn. Con trai bà xung phong nhận phần trông bếp, thức canh nồi bánh đến khuya.

Chuối làm nhân được ướp đường từ vài hôm trước để khi chín tươm mật, quyện vào nếp và nước cốt dừa tạo vị ngọt béo. “Tự tay làm vẫn ngon hơn vì mình chọn nguyên liệu kỹ và gửi vào đó cả tấm lòng”, bà Trâm chia sẻ.

Tại phường Gia Định, gia đình ông Trần Anh Tuấn nhóm bếp từ chiều 27 tháng Chạp. Hơn chục đòn bánh tét được nấu liên tục trong 30-40 giờ. Suốt đêm, ông ngồi châm củi, đảo bánh. Khi bánh chín, một phần được đặt lên bàn thờ, phần còn lại chia biếu bà con trong hẻm.

Những nồi bánh đỏ lửa suốt đêm xuất hiện ở nhiều ngõ hẻm tại TPHCM, khi chỉ còn hai ngày nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.