Một tiệm bánh trung thu có tuổi đời hơn 40 năm nằm trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên, TPHCM) thu hút đông đảo khách xếp hàng dài chờ mua bánh.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khoảng 16h khách mua đã xếp hàng dài chờ mua bánh Trung thu dù 18h mới mở bán. Nhân viên bán hàng cho biết, tiệm mở bán từ hai tháng trước, doanh số năm nay tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều loại bánh thường cháy hàng từ sớm.