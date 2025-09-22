Chuyến tàu về ký ức: Gặp gỡ những Sứ giả giữ trọn phép màu Trung thu

Trong hai số đặc biệt lên sóng ngày 18 & 19/09/2025, Chuyến tàu Đẹp +84 tìm về những “Sứ giả Trung thu” và dừng chân điểm đầu tiên tại làng nghề lồng đèn Phú Bình, TP.HCM. Tại đây, các thành viên trong gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh đã có dịp gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành. Vẫn thoăn thoắt không ngơi tay để hoàn thiện các công đoạn của chiếc đèn lồng rực rỡ, nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành chậm rãi kể lại hành trình thăng trầm của nghề làm lồng đèn. Ở giai đoạn hưng thịnh, cả làng có tới 100 hộ cùng làm nghề; và ở giai đoạn gập ghềnh nhất, khi những đơn đặt hàng thưa thớt dần, ông Thành thậm chí từng phải bỏ nghề.

Thế nhưng, tình yêu với những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu, tâm huyết giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống lại thôi thúc ông tìm lại với nghề mà cha mẹ ông đã từng làm từ những 50 của thế kỷ trước và giữ lửa đam mê tới tận bây giờ. Giờ đây, mỗi dịp trăng rằm, các thành viên trong gia đình ông Thành lại tất bật với những đơn hàng lớn nhỏ, tỉ mẩn chuẩn bị từng công đoạn vót tre, uốn khung, dán giấy, tô màu.

Sự bền bỉ của những thế hệ nghệ nhân như cha mẹ ông của Nguyễn Trọng Thành, rồi đến những người con trong gia đình đã góp phần giữ lửa cho nghề thủ công, cho văn hóa truyền thống qua bao nhiêu mùa trăng, thì giờ đây, ngọn lửa ấy tiếp tục được thắp sáng bởi thế hệ trẻ giàu nhiệt huyết. Hành trình của gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh tiếp tục đưa khán giả đến với không gian văn hóa đậm sắc màu của Khởi Đăng Tác Khí - nơi những người trẻ tâm huyết phục dựng những chiếc lồng đèn và đồ chơi Trung Thu cổ cách đây hàng trăm năm chỉ từ những bức ảnh đen trắng để lại. Có những chiếc đèn họ đã phài dành ra 6 tháng trời để từ một chiếc ảnh biến ra thành một chiếc đèn lộng lẫy. Một phép màu hình thành từ tâm huyết và tài năng của người trẻ. Kiên trì qua nhiều tháng để hoàn thành một sản phẩm cũng là khó khăn trong hành trình giữ giá trị truyền thống của những người nghệ nhân trẻ.

Chuyến tàu Trung thu “Đẹp +84” lại dừng chân tại phố Hàng Quạt, trong căn nhà nhỏ tại số 59 trải qua những thăng trầm trong hơn nửa thế kỷ, đã trở thành nơi cất giữ hồn cốt của những chiếc khuôn bánh Trung Thu truyền thống. Tại đây, bố con diễn viên Trung Ruồi đã có dịp gặp gỡ nghệ nhân Phạm Văn Quang, người đã dành cả cuộc đời để “thổi hồn” vào những thớ gỗ.

Trong không gian chỉ vỏn vẹn 10m2, những chiếc khuôn bánh với đủ hình dáng cá chép, hoa cúc... được treo kín tường. Đằng sau mỗi chiếc khuôn nhỏ bé chứa đựng biết bao tâm sức của người nghệ nhân, từ khâu chọn loại gỗ xà cừ có độ dẻo, chịu được lực va đập, cho đến khâu tạo hình, chạm khắc tỉ mỉ từng chi tiết.

Sau hành trình tìm về những giá trị truyền thống, chuyến tàu Đẹp +84 đưa khán giả trở lại trường quay để gặp gỡ những “sứ giả Trung thu” đặc biệt. Tại đây, MC Đức Bảo và các khách mời nổi tiếng như MC Hạnh Phúc, diễn viên Trung Ruồi, KOL Đặng Thu Hà sẽ cùng nghệ nhân nặn tò he Đặng Văn Hậu và đầu bếp Lưu Huỳnh Châu, khán giả trường quay đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, ký ức tuổi thơ. Trước mâm cỗ đầy màu sắc, tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ hòa lẫn với những giây phút lắng đọng của người lớn, tạo nên một không gian ấm cúng, nơi "phép màu" của đêm trăng rằm được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Kinh Đô - Sứ giả Trung thu lan tỏa giá trị truyền thống

Từ những chiếc khuôn gỗ tinh xảo của nghệ nhân Phạm Văn Quang đến sự kiên trì của những người trẻ Khởi Đăng Tác Khí, có thể thấy, giá trị truyền thống Trung thu đã, đang và sẽ sống mãi trong lòng người Việt. Hành trình của thương hiệu Kinh Đô cũng là một phần trong dòng chảy ấy. Suốt 27 năm qua, Kinh Đô đã hết mình với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống cho mọi thế hệ.

Sau thành công của chuỗi dự án gắn liền với Tết Trung thu, đặc biệt là chiến dịch “Trọn một ngày sum vầy - Sáng mãi chuyện đêm trăng”, Kinh Đô tiếp tục khởi động mùa trăng 2025 bằng hành trình mới mang tên “Sứ giả Trung thu”. Với mục tiêu lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa đến đông đảo khán giả và tôn vinh những sứ giả Trung Thu - những nghệ nhân thầm lặng gìn giữ văn hoá qua thời gian, Kinh Đô đã hợp tác VTV thực hiện 2 số đặc biệt trong chương trình "Đẹp + 84".

Thông qua chiến dịch này, Kinh Đô muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: “Sứ giả Trung thu” không phải một danh hiệu dành riêng cho nghệ nhân hay người nổi tiếng. Đó có thể là bất kỳ ai trong chúng ta khi nâng niu những giá trị truyền thống và truyền lại cho thế hệ sau. Cùng đón xem hai tập đặc biệt của Đẹp +84, phát sóng vào 22h30 tối 18-19/9 trên VTV để cùng thắp sáng phép màu đêm rằm 2025.

Thúy Ngà