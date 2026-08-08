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Thứ Bảy, 08/08/2026 - 06:34

Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu hơn 680 tỷ đồng thả rọ đá, tăng tốc về đích

Xuân Minh

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Trên công trường dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu hơn 680 tỷ đồng, các mũi thi công đồng loạt thả rọ đá, gia cố mái bờ và hoàn thiện các hạng mục để tăng tốc về đích.

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