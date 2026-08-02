Sáu tháng đầu năm 2026, TPHCM đã khởi công và động thổ 13 dự án lớn nhân các dịp lễ 30/4 và 2/7. Với tổng vốn đầu tư khoảng 575.179 tỷ đồng, các công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ metro, cao tốc, cảng biển đến nhà ở xã hội và trường học.

Tiếp nối tiến độ đầu tư hạ tầng, TPHCM đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để khởi công thêm 9 dự án giao thông lớn vào dịp Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Xây dựng nêu trong báo cáo gửi UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm.

Người dân bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 13 (ảnh chụp cuối tháng 6/2026). Ảnh: TK

Đáng chú ý, trong đợt khởi công này có 3 dự án mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ theo hình thức BOT, được triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98. Hiện báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 2) của cả 3 dự án đã được trình Hội đồng Thẩm định thành phố. Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục, bảo đảm khởi công đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Đầu tiên là dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình. Tuyến đường dài gần 6km sẽ được mở rộng lên 53-60m, đồng thời xây dựng tuyến đường trên cao dài 3,5km với 4 làn xe chạy liên tục. Bên dưới vẫn duy trì đường song hành và xây dựng thêm hai hầm chui tại các nút giao lớn. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng, được kỳ vọng giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Bắc TPHCM.

Hiện trạng tuyến QL1A ở cửa ngõ phía Tây Nam của TPHCM sắp được mở rộng lên 52m. Ảnh: TK

Tại cửa ngõ phía Tây Nam, dự án nâng cấp, mở rộng QL1A, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh, có tổng vốn đầu tư hơn 15.800 tỷ đồng. Tuyến đường dài 9,6km hiện rộng khoảng 19m sẽ được mở rộng lên 52m với quy mô 8-10 làn xe, góp phần tăng năng lực thông hành và cải thiện kết nối giữa TPHCM với các tỉnh miền Tây.

Trong khi đó, ở cửa ngõ Tây Bắc, dự án mở rộng Quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3, dài hơn 9km, có tổng vốn khoảng 7.100 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60m, đồng thời xây dựng các cầu vượt tại những nút giao lớn nhằm giảm ùn tắc, nâng cao năng lực khai thác trên trục kết nối TPHCM với Tây Ninh.

Phối cảnh tuyến Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở Xây dựng

Bên cạnh các tuyến quốc lộ cửa ngõ, TPHCM cũng dự kiến khởi công một số dự án vành đai và tuyến đường kết nối cảng biển. Trong đó có hai đoạn thuộc Vành đai 4, gồm đoạn từ nút giao Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức (bao gồm phần cầu giáp TP Đồng Nai) và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (bao gồm cầu Phú Thuận và cầu Thầy Cai).

Đối với hạ tầng logistics, thành phố cũng chuẩn bị triển khai dự án Tỉnh lộ 991B nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) và tuyến đường Liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần hình thành tuyến vận tải chuyên dụng cho xe container ra vào cảng, giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường dân sinh.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 rộng 8 làn xe, tĩnh không cố định 15m. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Hai dự án còn lại trong danh mục dự kiến khởi công dịp 2/9 gồm hạng mục hoàn chỉnh nút giao Gò Công và đường kết nối từ Xa lộ Hà Nội thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM, cùng dự án cầu Thủ Thiêm 4.

Trong đó, cầu Thủ Thiêm 4 kết nối khu Nam với Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến được đầu tư bằng vốn ngân sách để chủ động về tiến độ triển khai. Công trình dài 2,16km vượt sông Sài Gòn, quy mô 8 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 5.063 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ tăng cường kết nối giữa khu Nam và khu Đông, đồng thời chia sẻ lưu lượng giao thông với các trục đường thường xuyên quá tải như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội. Công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, thúc đẩy đầu tư và thương mại tại khu Nam và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.