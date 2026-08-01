Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên Văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại phường Tây Hồ, dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai.

Ông Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương Sở Xây dựng, UBND phường Tây Hồ cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan đã chủ động triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai. Ảnh: Vân Vương

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng của dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên Văn hóa nghệ thuật chuyên đề cùng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều phần việc hoàn thành đúng kế hoạch, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công.

Ông nhấn mạnh, đây là tiền đề quan trọng để hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật và cảnh quan mới của khu vực Hồ Tây, góp phần nâng cao diện mạo đô thị, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Cho rằng đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của khu vực Hồ Tây và thành phố, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành, UBND phường Tây Hồ và các đơn vị thi công tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ông yêu cầu UBND phường Tây Hồ rà soát toàn bộ trường hợp còn lại, đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Quá trình thực hiện phải tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với người dân.

Đối với công tác thi công, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học theo hình thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu khẩn trương thi công đến đó. Ông nhấn mạnh, phải coi trọng chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan và tuổi thọ công trình.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành phát huy tinh thần đồng hành cùng cơ sở, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết không làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Đề nghị bố trí tái định cư bằng đất ở xã Thư Lâm cho 189 trường hợp

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên Văn hóa nghệ thuật chuyên đề có tổng diện tích khoảng 212.730m2, gồm 21.489m2 đất di tích được giữ nguyên, 1.071m2 đất ở, 72.217m2 đất nông nghiệp và 117.953m2 đất do UBND phường Tây Hồ quản lý.

Phối cảnh Nhà hát Ngọc Trai. Ảnh: Ánh Dương

Trong giai đoạn 1, cụm công trình khu vực xây dựng Nhà hát Ngọc Trai (93.339m2) và bãi đỗ xe (4.016m2) có 131 trường hợp phải giải phóng mặt bằng. Đến nay, 56 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường trước tháng 7/2026, hoàn thành thu hồi khoảng 8,1ha và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Giai đoạn 2, dự án có 260 trường hợp phải thu hồi đất (252 hộ gia đình và 8 trường hợp đất công). Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra toàn bộ 260 trường hợp, phê duyệt 19 phương án, thu hồi đất của 13 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án trong tháng 8, dự kiến hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9. Giai đoạn này có 150 trường hợp được bố trí tái định cư.

Việc bồi thường, hỗ trợ được áp dụng theo các quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố, trong đó bồi thường tiền sử dụng đất theo đơn giá đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; không bồi thường đối với công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định đối với từng trường hợp.

Đa số các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, một số hộ vẫn kiến nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ và đề nghị được bố trí tái định cư bằng đất.

UBND phường Tây Hồ đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét vận dụng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 40/2026 để hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất hình thành trước ngày 1/7/2014.

Đồng thời, địa phương đề nghị thành phố chấp thuận bố trí tái định cư bằng đất tại xã Thư Lâm cho 189 trường hợp thuộc diện thu hồi đất của dự án.