Dự án đường Vành đai 1 Hà Nội đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2,2 km, được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh", đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước ngày 2/9.

Những ngày cuối tháng 7, trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng làm việc xuyên ngày đêm. Các mũi thi công đồng loạt triển khai nhiều hạng mục, từ nền đường, vỉa hè đến hạ tầng kỹ thuật.

Theo ghi nhận tại đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Láng Hạ, nhà thầu đang tích cực thi công phần bên phải tuyến. Máy múc, xe lu, xe tải cùng các công nhân hoạt động liên tục để sớm hoàn thiện phần đào đường tới nút giao Láng Hạ, sau đó sẽ thực hiện việc đắp cát và thi công cống dọc.

Công nhân khẩn trương lát vỉa hè đoạn bên trái tuyến.

Ông Hồ Xuân Nguyên, Phụ trách kỹ thuật hiện trường dự án Vành đai 1, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ, cho biết đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng phía bên trái tuyến, gồm hệ thống hào kỹ thuật, vỉa hè và cây xanh.

Ông Hồ Xuân Nguyên, Phụ trách kỹ thuật hiện trường dự án Vành đai 1, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ.

Theo ông Nguyên, những ngày qua tại Hà Nội liên tục có mưa lớn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Dù vậy, công nhân vẫn tranh thủ làm việc khi thời tiết thuận lợi, còn máy móc được duy trì hoạt động ngay cả khi trời mưa.

"Mưa khiến nước ngập nên việc thi công cống dọc, hào kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phải bơm cạn nước mới có thể thi công. Trời mưa cũng khiến công nhân khó làm việc, trong khi máy móc vẫn có thể vận hành do người điều khiển làm việc trong cabin".

"Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Công nhân và máy móc được ca, hoạt động gần như 24/24 giờ để hoàn tất các hạng mục trước ngày 20/8", ông Hồ Xuân Nguyên cho biết.

Do công trường thi công, cuộc sống của nhiều hộ dân dọc đường La Thành bị xáo trộn. Mặt đường bị thu hẹp, gồ ghề khiến việc đi lại gặp khó khăn. Để vào nhà, người dân phải bắc tạm những tấm ván làm lối đi.

Ông Trần Anh Dũng (65 tuổi), chủ cửa hàng gỗ trên đường La Thành, cho biết từ đầu năm đến nay, hoạt động thi công cả ngày lẫn đêm ít nhiều ảnh hưởng đến việc kinh doanh và sinh hoạt của gia đình ông cũng như các hộ dân xung quanh. Do đó ông rất vui khi công trình sắp cán đích.

"Nhà tôi ở cạnh công trường nên cũng khó tránh khỏi những bất tiện, tiếng ồn và bụi đất, nhưng tôi và người dân ở đây đều ủng hộ dự án. Chúng tôi mong mỏi từng ngày công trình hoàn thiện để có con đường khang trang, sạch sẽ, thành phố đẹp hơn, hiện đại hơn".

Cùng với tuyến đường chính, hạng mục cầu vượt tại nút giao Láng Hạ cũng đang được thi công khẩn trương. Cần cẩu cỡ lớn, thiết bị nâng hạ và hệ giàn giáo được huy động để triển khai kết cấu phần trên của cầu. Dự kiến, 2 cầu vượt trên tuyến sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Các hạng mục trên đoạn tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9. Qua đó khép kín Vành đai 1, giảm áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường nội đô và tăng cường kết nối giữa các quận trung tâm Hà Nội.