Theo Báo cáo thanh toán toàn cầu 2026 của Tổ chức thanh toán toàn cầu Worldpay, dự báo đến năm 2030, tỷ trọng ví điện tử trong thanh toán POS sẽ tăng lên 33%, trong khi tỷ trọng trong thanh toán thương mại điện tử qua ví điện tử đạt mức 38%.