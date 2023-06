Hơn 96.000 học sinh TP.HCM đã hoàn thành kỳ thi lớp 10 năm 2023 với ba môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán. Học sinh đăng ký vào trường chuyên, lớp chuyên, lớp tích hợp thi thêm môn chuyên và tích hợp.

Phổ điểm các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán sẽ như thế nào?

Từ nhiều năm nay, đề môn Ngữ văn thi vào lớp 10 TP.HCM luôn được đánh giá hay, thú vị, đưa lại niềm cảm hứng cho thí sinh.

Năm nay cũng không ngoại lệ, khi đề Ngữ văn gây ấn tượng từ hình thức mới lạ như lá thư của cô giáo được đóng khung, trang trí đẹp; một bảng thông báo của CLB Lớn lên cùng sách… đến nội dung gần gũi, thiết thực.

Thầy Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhìn nhận cấu trúc đề thi không có nhiều thay đổi so với năm trước nhưng đây là một hướng đi mới phù hợp với việc dạy học Ngữ văn thời gian gần đây. Sự phân hoá của đề được đảm bảo để phù hợp với thực tế tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TP.HCM. Theo dự đoán của thầy Khôi, với đề thi này, phổ điểm trung bình môn Ngữ văn sẽ từ 6.0 - 7.0.

Đối với môn Tiếng Anh, cô Trần Thị Vân, Tổ Tiếng Anh, Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1) cho rằng đề khá dễ so với trình độ hiện nay của học sinh TP.HCM. Do vậy, học sinh đạt điểm trên trung bình sẽ rất nhiều và số bài thi điểm 9-10 cũng sẽ tăng so với năm trước.

Theo cô Vân, phần thứ nhất có 14 câu, các dạng trắc nghiệm này từ phát âm đến ngữ pháp đều đơn giản. Học sinh mức học trung bình - yếu cũng làm thuận lợi. Phần thứ hai, biển báo và bảng chỉ dẫn nội dung rất rõ ràng và học sinh gần như chọn trong 1 giây.

Phần đọc, nội dung rơi vào bài 9 và bài 10 trong chương trình học, từ vựng hết sức đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu. Phần "đúng - sai", các câu hoàn toàn nằm trong nội dung bài số 8 với sự quen thuộc của hầu hết học sinh nên việc chọn đúng hay sai gần không khó; Phần "word form" nhìn chung đơn giản.

Tuy nhiên nếu không cẩn thận ở câu 29 và câu 32, thí sinh sẽ dễ bị mất điểm do viết sai chính tả ở 2 từ ngữ này. Phần sắp xếp từ vựng tạo thành câu cũng tương tự vì số lượng từ cho rất ít, cấu trúc ngữ pháp đơn giản và học sinh nhận ra rất nhanh.

Thậm chí, thí sinh chỉ cần nhìn cấu trúc là sắp xếp được từ. Phần viết lại câu thường làm khó học sinh nhưng đề năm nay hoàn toàn trái ngược. Cô Vân nhìn nhận, đề thi môn Tiếng Anh của TP.HCM 2023 dễ và phổ điểm sẽ rất cao từ 7-8 điểm. Cơn mưa điểm 10 cũng sẽ rất nhiều.

Với môn Toán, thầy Lâm Vũ Công Chính, Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề thi không có nhiều đột phá và có những bài toán thực tế. Trong khi đó, kiến thức chương trình lớp 9 chỉ rơi vào bài 1 và bài số 8. Do vậy, nếu học sinh chỉ học theo chương trình lớp 9, khó đạt điểm trên trung bình.

Điều này cũng giống như các năm trước ở TP.HCM là gần 50% học sinh dự thi sẽ có điểm môn Toán dưới trung bình. Theo thầy Chính, mặc dù đề thi năm nay không quá khó, nhưng cũng không quá dễ.

Trong đó, phần không quá khó nằm ở các câu phân hoá là bài số 7 và các câu b hoặc c của các bài Toán, còn lại là những bài toán thực tế, đòi hỏi học sinh phải luyện trong khi đó chương trình học không có.

Những bài Toán này có thể dễ với thí sinh này, nhưng sẽ khó với những thí sinh khác. Thầy Chính nhận định với đề thi này phổ điểm môn Toán sẽ từ 6.0-6,5 điểm.

Thầy Trần Tuấn Anh, Trường THPT Thủ Đức, cũng nhìn nhận đề môn Toán những năm gần đây với triết lí vận dụng Toán để giải quyết vấn đề thực tiễn, tránh sa lầy vào việc dạy và học chiêu, mẹo trong giải Toán.

Đề Toán năm 2023 vẫn với cấu trúc câu tương tự năm 2022 (gồm 8 bài, các bài 1, 2, 8 thuần về giải toán; các bài còn lại là vận dụng kiến thức Toán để giải quyết các tình huống có tính thực tiễn khác nhau).

Do đó, học sinh sẽ không quá bất ngờ với các câu hỏi trong đề, hơn nữa, các em cũng được rèn luyện tốt hơn những năm trước, khi cấu trúc đề mới thay đổi. Thầy Tuấn Anh nhận định điểm dưới 5 có thể ít hơn các năm trước, số lượng điểm từ 6 đến 7 sẽ nhiều.

Điểm chuẩn sẽ như năm ngoái?

Từ dự đoán phổ điểm các môn thi, thầy Võ Kim Bảo, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du, (Quận 1) dự đoán điểm điểm chuẩn lớp 10 năm nay ở TP.HCM cũng sẽ như năm ngoái. Lý do theo thầy Bảo là năm nào đề thi cũng có môn được đánh giá là dễ thở và cũng có môn được đánh giá là tương đối khó. Như vậy, nếu điểm chuẩn có thay đổi chỉ là ở các trường thay đổi chỉ tiêu.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhìn nhận đề thi năm nay có phần khả quan hơn năm trước, dù đề môn Toán "cứng" hơn so với môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh. Theo một số thầy cô, phổ điểm của môn Toán sẽ giao động từ 6.0 - 7.0, nhìn chung phổ điểm chung 3 môn của năm nay sẽ từ 5.5 - 7.0. Do vậy điểm chuẩn sẽ phân hóa rõ hơn. Cụ thể, các trường top trên sẽ có mức điểm chuẩn từ 23 điểm, trường top giữa từ 19 và không có hiện tượng dưới 10 điểm đậu nguyện vọng.

Theo thầy Phú, kỳ thi được thành phố tổ chức rất nghiêm ngặt, đúng quy cách, đủ quy trình. Từ đó, hiệu trưởng này cho rằng cũng cần phải ghi nhận và gửi lời khen tặng, mến phục cho ban ra đề thi của thành phố. Đặc biệt là môn Ngữ văn, năm nào độc giả cũng đều đồng tình đề hay và mức độ phân hóa rất rõ.

Từ sự đầu tư nghiêm túc của Sở GD-ĐT trong cách ra đề, theo thầy Phú, mỗi năm lãnh đạo các trường cấp THCS sẽ cần phải chỉ đạo sát sao trong công tác chuyên môn để giúp thầy cô thích ứng cách với cách thi cử, từ đó thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, đối với điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập TP.HCM= Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở GD-ĐT sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng học sinh đã đăng kí theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và cuối cùng là nguyện vọng 3. Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở GD-ĐT đã xét duyệt.

Năm 2022, 10 trường có điểm chuẩn cao nhất lần lượt là: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân,Trường THPT Gia Định, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Phú Nhuận, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Trong khi đó, hàng loạt trường công lập ở TP.HCM chỉ mỗi môn hơn 3 điểm là trúng tuyển vào lớp 10. Cụ thể như: THPT Nguyễn Văn Linh; THPT Long Trường; THPT Nguyễn Văn Tăng; THPT Bình Chánh; THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh; THPT Phong Phú; THPT Đa Phước; THCS và THPT Thạnh An; THPT Bình Khánh; THPT Cần Thạnh; THPT An Nghĩa; THPT An Nhơn Tây, THPT Trung Lập.

Học sinh và phụ huynh tham khảo điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM 5 năm qua theo nguyện vọng 1:

