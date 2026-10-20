CSGT đã phát hiện nhiều tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn "kịch khung" nhưng vẫn chở khách hoặc đang mở ứng dụng để nhận cuốc xe.

Ngày 20/10, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Bàn Cờ đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn ở mức cao khi đang hành nghề tại khu vực trung tâm thành phố.

Cụ thể, CSGT kiểm tra một tài xế đang mở ứng dụng để nhận chuyến, đón khách thì phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,458 mg/l khí thở.

Một trường hợp tài xế khác đang chở khách cũng vi phạm nồng độ cồn với kết quả đo 0,475 mg/l khí thở.

Một tài xế xe ôm công nghệ vi phạm nồng độ cồn 0,412mg/l khí thở. Ảnh: CSGT

Các trường hợp tài xế trên bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Phòng CSGT khuyến cáo, tài xế điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Đối với tài xế hành nghề vận tải, hành vi này còn ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp, sinh kế và niềm tin của khách hàng. Không có chuyến xe hay khoản thu nhập nào đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Tài xế xe ôm công nghệ này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,458mg/l khí thở. Ảnh: CSGT

Tài xế này chở khách trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,475mg/l khí thở. Ảnh: CSGT

Để góp phần phòng ngừa vi phạm, Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải công nghệ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nghiên cứu áp dụng các giải pháp quản lý, giám sát phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tài xế sử dụng rượu, bia khi hoạt động.

Mỗi tài xế cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia, dù quãng đường di chuyển ngắn hay đang trong thời gian nhận, chở khách.