Nét mặt rạng rỡ của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương trước giờ làm bài môn chuyên chiều 2/6. Đây là môn thi sở trường của nhiều em nhưng cũng tạo không ít áp lực do tỷ lệ cạnh tranh cao.

Dù thời tiết khá nóng bức, các thí sinh vẫn giữ tâm lý thoải mái, tranh thủ trao đổi bài trước giờ thi.

Hữu Thắng, học sinh Trường Quốc tế Á Châu, cho biết em bước vào môn Vật lý với tâm lý khá thoải mái. Sau khi hoàn thành tốt ba môn thi trước, nam sinh xem bài thi chuyên như một thử thách cao hơn để chinh phục thay vì tạo áp lực cho bản thân. "Em sẽ cố gắng làm bài tốt nhất", Thắng nói.

Các thí sinh tranh thủ ôn lại kiến thức tiếng Nhật trước giờ thi.

Lâm Quang Khôi (đứng thứ ba từ trái sang), học sinh lớp 9/6 Trường THCS Nguyễn Du, từng giành giải Nhất học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố hồi tháng 3. Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, em dành 7-8 giờ mỗi ngày để ôn tập, chủ yếu giải đề và hệ thống lại các dạng toán thường gặp.

Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Khôi bước vào phòng thi với tâm lý tự tin. Nam sinh dự đoán đạt trên 8 điểm môn Toán và hy vọng kết quả sẽ tương xứng với nỗ lực ôn luyện suốt thời gian qua.

Trước giờ vào phòng thi, Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Trần Nhật Khang và nhóm bạn tranh thủ làm quen, trò chuyện. Dù lần đầu gặp nhau, các nam sinh nhanh chóng hỏi thăm việc ôn tập và chúc nhau làm bài tốt.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, có 11.110 thí sinh đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở và 1.794 thí sinh đăng ký vào các lớp tích hợp tại 10 trường THPT trên địa bàn.

Trong số các trường chuyên, THPT Chuyên Lê Hồng Phong có lượng hồ sơ đăng ký cao nhất với 5.738 nguyện vọng, trong khi chỉ tuyển 805 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ chọi khoảng 1/7.

Năm học 2026-2027, cả 4 trường THPT chuyên của TPHCM tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số hai. Nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học vào lớp chuyên, thí sinh vẫn được tiếp tục xét tuyển theo 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập thường đã đăng ký trước đó.

Các thí sinh dự thi môn chuyên hoặc môn tích hợp theo nguyện vọng đã đăng ký. Thời gian làm bài là 150 phút.