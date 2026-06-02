Từ hơn 6h, điểm thi Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn ) đã đông kín học sinh và phụ huynh. Sau ngày thi đầu tiên, nhiều em tỏ ra khá thoải mái. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn hồi hộp khi con bước vào môn thi cuối cùng.

Trước cổng trường, Lữ Gia được mẹ ôm động viên. "Toán là môn con lo nhất nên sáng nay cả nhà đều dậy sớm hơn thường lệ. Chỉ mong con giữ tâm lý tốt, làm được hết những gì đã ôn tập", mẹ thí sinh Lữ Gia chia sẻ.

Khánh Duy đập tay với ba trước khi vào phòng thi. "Chiều qua thi Tiếng Anh, em làm được khoảng 80-90%, còn Ngữ văn khá vừa sức. Nhờ vậy sáng nay em đỡ áp lực hơn", Duy nói.

Trước khi bước vào phòng thi, Khánh Chi nhận được cái ôm động viên từ ba. Nữ sinh cho biết sự quan tâm của gia đình giúp em cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi bước vào kỳ thi.

Khánh Chi cho biết ở hai môn thi trước là Ngữ văn và Tiếng Anh, em làm bài khá tốt, hoàn thành phần lớn yêu cầu của đề. Em hy vọng sẽ tiếp tục giữ được phong độ, tâm lý ổn định để hoàn thành tốt môn thi còn lại.

Đứng cạnh con gái, người mẹ liên tục dặn dò con bình tĩnh đọc kỹ đề và giữ gìn sức khỏe.

Theo nhiều phụ huynh, sau thời gian dài ôn tập căng thẳng, điều họ mong nhất không phải điểm số mà là con hoàn thành kỳ thi với tâm lý thoải mái và sức khỏe tốt.

Em Kim Bảo, học sinh Trường THCS Hòa Hưng, cho biết trước khi bước vào môn Toán, em cùng nhóm bạn đã dành thời gian trò chuyện, chia sẻ, gửi lời chúc làm bài tốt để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho nhau. Theo Bảo, việc này giúp cả nhóm cảm thấy tự tin, thoải mái hơn, giảm bớt áp lực trước giờ thi. Em hy vọng sẽ vận dụng tốt những kiến thức đã ôn tập để hoàn thành bài thi như mong muốn.

Đúng giờ quy định, các thí sinh lần lượt vào phòng thi để làm bài môn Toán trong thời gian 120 phút.