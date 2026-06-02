Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 Đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026 được VietNamNet cập nhật nhanh và chính xác, giúp thí sinh tham khảo, đối chiếu kết quả bài làm.

Kết thúc buổi thi môn Toán sáng 2/6, vừa ra khỏi điểm thi, nhóm học sinh Trường Thực hành Sài Gòn hò reo đầy phấn khích, tự tin đạt từ 8 điểm trở lên.

Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Hùng Vương, Ngô Gia Hân lập tức ôm chầm lấy mẹ. Gia Hân cho biết đề Toán năm nay có tính phân hóa khá rõ. "Đề có câu rất dễ và cả câu rất khó nên giúp phân loại thí sinh tốt. Em thấy cấu trúc hợp lý và đúng với mục tiêu tuyển sinh", nữ sinh nhận xét sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng.

Tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, vừa bước ra khỏi trường thi, nhiều thí sinh lập tức đối chiếu đáp án với bạn bè và chia sẻ với phụ huynh về bài làm của mình. Không ít em vẫn băn khoăn về một số câu hỏi. Có thí sinh vừa gặp cha mẹ đã tiếc nuối kể mình bỏ sót một ý nhỏ, mất 0,25 điểm.

Tuệ Nhi, học sinh Trường Vinschool, cho biết câu 4 có cách hỏi khá "đánh đố", khiến em mất nhiều thời gian suy nghĩ và xử lý bài làm nên đã không kịp hoàn thành câu 7 trước khi hết giờ. Tuy nhiên, ở câu 6 - được nhiều thí sinh nhận xét là khó - Nhi lại làm được trọn vẹn.

Anh Thy bật khóc sau giờ thi vì tiếc nuối chưa làm xong bài. Nữ sinh cho biết đề Toán năm nay dễ hơn những năm trước, tuy nhiên em không làm được một phần của câu 6. "Em ngồi tính đi tính lại nhưng vẫn không ra nên rất tiếc", Thy chia sẻ.

"Em không làm được phần c của câu 6", một nữ sinh buồn bã kể với gia đình ngay khi vừa ra khỏi cổng trường.

Hoàng Nhật, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sôi nổi trao đổi về bài hình học vừa hoàn thành. Em cho biết khá thích thú với đề Toán năm nay vì không quá dài nhưng hay và có tính phân hóa.

Theo nam sinh, bài phương trình khá khó, đòi hỏi thí sinh phải có tư duy và kỹ năng biến đổi tốt. Dù vậy, cả hai đều làm bài thuận lợi và tự tin có thể đạt trên 9 điểm.

Hoàn An cùng nhóm bạn tự tin đạt trên 7 điểm. "Một số câu tụi em vẫn hoang mang về đáp án, nhưng ai cũng vui vì đã làm được hết bài", nam sinh chia sẻ.

Phụ huynh động viên con em mình.

Chị Đoàn Thị Mỹ Hà ân cần động viên sau khi con kết thúc môn thi cuối cùng. Chị cho biết không quá đặt nặng chuyện điểm số trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Theo chị Hà, điều quan trọng nhất là con được trải nghiệm một dấu mốc đáng nhớ của tuổi học trò, tự mình vượt qua những cảm xúc hồi hộp, áp lực và trưởng thành hơn sau một kỳ thi quan trọng. "Đây là cơ hội để con tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và có thêm những kỷ niệm đẹp", chị chia sẻ.