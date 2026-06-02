Trưa 2/6, hàng nghìn thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn TPHCM đồng loạt bước ra khỏi phòng thi, khép lại kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập đầu tiên của thành phố sau sáp nhập.

Trước cổng các trường là những tiếng reo hò, những cái ôm chúc mừng, những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt tiếc nuối...

Nhiều thí sinh không giấu được niềm phấn khích, vừa chạy ra cổng trường vừa nhảy cẫng và reo lớn: "Con thi xong rồi!".

Nhóm học sinh tạo dáng ăn mừng sau khi hoàn thành bài thi cuối. "Lúc làm xong bài, em thấy nhẹ nhõm hẳn. Mấy tháng ôn thi áp lực quá, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thật ngon", Vinh Danh cười nói.

Đợi con suốt nhiều giờ bên ngoài điểm thi, người mẹ không giấu được xúc động khi ôm chầm lấy con: "Con quá tuyệt vời!".

Hai thí sinh được ba ôm chặt trong vòng tay. Khánh Vy cho biết đề Toán vừa sức, em hoàn thành phần lớn các câu hỏi và dự đoán có thể đạt trên 7,5 điểm. Với hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh trước đó, Vy cũng làm bài khá tốt. Nữ sinh hy vọng tổng điểm ba môn sẽ đủ để trúng tuyển vào nguyện vọng đã đăng ký.

Trái ngược với niềm vui của nhiều thí sinh, Anh Thy bật khóc ngay sau khi bước ra khỏi điểm thi. Nữ sinh cho biết đã làm khá tốt hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, nhưng ở môn Toán em bỏ lỡ một câu hỏi khó.

Nữ sinh rơm rớm nước mắt vì tiếc nuối vài câu làm chưa trọn vẹn. Nhiều bạn khác lo lắng kết quả sẽ không như kỳ vọng. Đứng cạnh con, phụ huynh liên tục động viên rằng kỳ thi đã khép lại và điều quan trọng nhất là các em đã nỗ lực hết sức trong suốt thời gian qua.

Thùy Quyên cho biết ngày thi cuối cũng có thể là lần cuối em mặc đồng phục THCS và đeo khăn quàng đỏ. Nữ sinh cảm thấy vừa vui vừa xúc động khi khép lại những tháng ngày dưới mái trường cũ. "Em đã làm hết sức mình và giờ chỉ mong chờ kết quả", Quyên chia sẻ.

Sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh bày tỏ sự biết ơn với cha mẹ đã thức dậy từ sớm và đồng hành cùng các em trong suốt hai ngày thi.

Tại điểm thi Trường THCS Tân Đông Hiệp, phường Dĩ An, em Châu Quốc Vinh cho biết không cảm thấy áp lực trước kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập vì đã được thầy cô ôn tập kỹ lưỡng. Nam sinh đánh giá đề Toán vừa sức và dự đoán đạt trên 7 điểm. Với hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh, Quốc Vinh cũng làm bài khá tốt và kỳ vọng sẽ đỗ vào nguyện vọng 1.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi dấu là kỳ thi đầu tiên được tổ chức trên địa bàn TPHCM mới sau sáp nhập. Hơn 151.000 thí sinh đã hoàn thành ba môn thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán để cạnh tranh suất học tại các trường THPT công lập.