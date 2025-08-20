Ngày 1/7/2025 là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình phát triển mới của Thái Nguyên và Bắc Kạn khi cả hai sáp nhập thành tỉnh Thái Nguyên mới. Nhưng đồng thời, tỉnh cũng đối mặt với thách thức trong xóa nhà tạm, nhà dột nát khi số lượng nhà cần hỗ trợ lớn, thời gian thực hiện không còn nhiều.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan cho biết, trước sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối tháng 4/2025. Còn tỉnh Bắc Kạn, tính đến 30/6/2025, vẫn còn 1.072 nhà cần xóa.

“Ngoài 1.072 căn này, qua rà soát 37 xã khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên mới, trước đây thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ, vẫn còn số lượng lớn hộ dân đang ở trong nhà tạm bợ chưa đưa vào danh sách hỗ trợ”, bà Loan cho hay.

Với mục tiêu “không bỏ ai lại phía sau”, ngay sau khi sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xóa 1.072 nhà tạm. Chỉ sau 3 ngày sáp nhập, vào ngày 4/7, Ban Chỉ đạo tỉnh đã họp khẩn để thống nhất chủ trương và hành động. Ngay sau đó, 16 đoàn công tác do các lãnh đạo tỉnh trực tiếp dẫn đầu đã tỏa đi khắp các địa bàn. Họ không chỉ kiểm tra trên giấy tờ mà còn đi đến từng xã, từng thôn bản để nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư của người dân. Không khí khẩn trương bao trùm, thể hiện một quyết tâm sắt đá của toàn hệ thống chính trị.