Những ngày giữa tháng 8 này, chúng tôi có dịp trở lại Phước Trà. Điều bất ngờ là chỉ sau thời gian ngắn, từ một xã nghèo với đa số đồng bào DTTS sinh sống, nay Phước Trà đã vươn mình với những đổi thay mạnh mẽ.

Một trong những minh chứng rõ nét là những con đường bê tông sạch sẽ về đến tận các thôn, làng. Những ngôi nhà mới được xây bên dưới hàng cao su xanh mát.

Anh Hồ Văn Ta bên căn nhà mới sắp hoàn thiện. Ảnh Huy Trường

Lãnh đạo xã cho biết địa phương có hơn 90% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Ca Dong và Xơ Đăng. Nhu cầu về xóa nhà tạm ở đây khá lớn. Xã đang gấp rút hoàn thành 100% căn nhà đúng tiến độ.

Ông Hồ Văn Ta (47 tuổi) ở thôn Trà Nô tất bật dọn dẹp đống vật liệu xây dựng bên cạnh căn nhà đang dần hoàn thiện. Gia đình ông là một trong những hộ thuộc diện khó khăn nhất thôn được hỗ trợ 60 triệu đồng từ kinh phí chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Căn nhà cũ của gia đình ông trước đây cũng được xây dựng từ nguồn hỗ trợ theo Quyết định số 134/2004 của Thủ tướng dành cho hộ DTTS khó khăn. Nhưng theo thời gian, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.

“Vậy nên khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình quyết định vay mượn thêm hơn 50 triệu đồng dựng căn nhà mới" - ông Ta chia sẻ.

Căn nhà của ông Hồ Văn Xeo (62 tuổi) ở thôn 5 cũng đã trở nên dột nát với mái tôn hoen gỉ, chắp vá khắp nơi...

“Hơn 20 năm trước gia đình tôi cũng được hỗ trợ 6 triệu đồng để sửa nhà, khi đó tôi mừng lắm. Nhưng thời gian trôi qua, nhà lại hỏng hóc, vá mãi cũng không nổi nữa” - ông Xeo chậm rãi nói.

Tuổi cao, bệnh tật, sức khỏe không còn như xưa, giấc mơ về một mái ấm kiên cố với ông từng là điều xa vời. Nhưng giờ đây, nhờ chính sách hỗ trợ của địa phương, căn nhà mới cho gia đình ông đã trở thành hiện thực.

“Nếu không có tiền hỗ trợ thì làm cả đời tôi cũng không dám nghĩ tới. Vui hơn nữa là việc xây dựng đều có đội thợ thi công và bàn giao đàng hoàng, chúng tôi không phải lo gì” - ông Xeo nói thêm.

Ông Hồ Văn Xeo vui mừng vì được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới. Ảnh Huy Trường

Là 1 trong 20 hộ ở xã Phước Trà vừa được dọn về nhà mới từ số tiền hỗ trợ, anh Hồ Văn Phước ở thôn Trà Nhan không khỏi xúc động khi niềm mong ước đã trở thành hiện thực. Vui hơn nữa, trong mùa mưa sắp tới, gia đình anh sẽ không phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ ngủ nhờ.

“Có nhà mới, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Vui nhất là mấy đứa con nhỏ có chỗ học hành tươm tất, không còn phải lo mưa tạt gió lùa. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, dành dụm để sớm trả nợ cho người thân” - anh Phước tâm sự.

Ông Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Trà - cho biết địa phương luôn xác định việc sắp xếp dân cư, kiên cố nhà ở là một trong những nhiệm vụ quan trong góp phần ổn định cuộc sống nhân dân.

Trong 5 năm qua, địa phương đã rà soát, tranh thủ huy động từ nhiều nguồn lực xóa 154 nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài ra, toàn xã có 171 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở cũng được bố trí, sắp xếp đến nơi ở mới ổn định.

“Riêng trong năm nay có 38 hộ, chủ yếu là đồng bào DTTS, được hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Đến nay, 20 căn nhà đã hoàn thành được đưa vào sử dụng, 15 căn đang hoàn thiện cửa, sơn tường, 3 căn đang trong quá trình thi công phần xây thô. Các căn còn lại này chúng tôi phấn đấu hoàn thành trong tháng 8” - ông Hùng cho biết thêm.

Xã Phước Trà được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Phước Trà, Sông Trà và Phước Gia của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ. Xã Phước Trà mới có diện tích tự nhiên 196,22km2 và quy mô dân số 6.933 người.