Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn thành Đề án 214 thực hiện nhiệm vụ xóa 4.285 căn nhà tạm, nhà dột nát ở vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, biên giới.

Đề án 214 không chỉ góp phần giải quyết chỗ ở cho các hộ nghèo, cận nghèo mà còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Hình ảnh chiến sĩ công an đội nắng, chung tay cùng bà con xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: PTT

Trong quá trình thực hiện Đề án 214, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đóng góp hàng ngàn ngày công để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Dù ở vị trí, cương vị nào nhưng khi được giao nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, những chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk luôn sẵn sàng vượt nắng thắng mưa, hăng say bê từng viên gạch, đẩy từng xe rùa cát... với mục tiêu nhanh chóng giúp bà con nghèo sớm có căn nhà mới.

Theo Thượng tá Nguyễn Công An - Phó trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình thực hiện Đề án 214, đơn vị đã gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, giá các loại vật liệu xây dựng tăng cao hơn nhiều so với mức dự toán ban đầu, thậm chí rất khan hiếm gây áp lực lớn đến chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Các khu vực triển khai đề án gần như không còn nguồn cung vật liệu phù hợp, thời tiết vào mùa mưa dẫn đến tình trạng gián đoạn trong việc tổ chức thi công tại nhiều nơi.

Bên cạnh đó, do số lượng nhà lớn, địa bàn thi công phức tạp, thậm chí có nhà chỉ đủ diện tích xây dựng nên phải tìm chỗ ở tạm thời để bàn giao mặt bằng. Việc này khiến đơn vị thi công không thể triển khai đồng loạt mà phải thực hiện theo hình thức cuốn chiếu.

"Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Ban giám đốc Công an tỉnh, sự nhiệt huyết, tận tâm, tận lực của cán bộ, chiến sĩ cùng với nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị thi công, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đề ra" - Thượng tá Nguyễn Công An thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Dù bận rộn nhưng các chiến sĩ công an luôn sẵn sàng tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: PTT

Một nữ chiến sĩ bê từng viên gạch hỗ trợ người dân dựng nhà. Ảnh: PTT

Cùng người dân đổ đất vào nền nhà. Ảnh: PTT

Hoàn thiện nền nhà cho người dân. Ảnh: PTT

Cùng người dân di dời gỗ đi nơi khác để lấy mặt bằng thi công. Ảnh: PTT

Giúp người dân dọn dẹp nhà mới. Ảnh: PTT