Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh diễn ra đồng loạt trên phạm vi cả nước trong sáng nay (19/8). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và phát sóng trực tiếp trên VTV1.

250 dự án, công trình được khánh thành, khởi công trong buổi lễ có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó, 89 dự án, công trình được khánh thành và 161 dự án, công trình được khởi công. Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo.

Trong số những công trình tiêu biểu đã rút ngắn tiến độ so với kế hoạch nhiều năm, đáng chú là “Công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bàn giao nhà cho hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Trà Vinh (cũ)

Bộ Dân tộc và Tôn giáo - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước - cho biết đến nay, khi kết thúc đợt cao điểm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, tổng số nhà trong phong trào thi đua được xây mới, sửa chữa là 334.234 căn, huy động được 24.761,596 tỷ đồng và 2.738.754 ngày công lao động với 454.318 lượt người.

Trong số 334.234 căn được hỗ trợ có 255.310 căn xây mới và 78.924 căn sửa chữa. Các đối tượng hỗ trợ gồm người có công với cách mạng; các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); các đối tượng thuộc phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phát động của Thủ tướng và các đối tượng khác.

Số liệu này được tổng hợp từ báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua của 34 địa phương, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

“Đây là 'Công trình quốc gia đặc biệt', 'Công trình của ý Đảng, lòng dân'. Công trình này đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13” - Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh.