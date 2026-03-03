Giới trẻ chen chân xếp hàng xin xăm đầu năm bằng máy tự động

Chiều 2/3 (tức ngày 14 tháng Giêng), đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến dâng hương, lễ Phật và xin xăm đầu năm tại chùa Vạn Phật (Phường An Đông, TPHCM) để cầu mong bình an và may mắn trong dịp Rằm tháng Giêng.