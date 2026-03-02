Sáng 2/3 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), từ rất sớm, hàng nghìn du khách thập phương và người dân địa phương đã đổ ra miếu Hòn Bà để chiêm bái, cầu may mắn, bình an cho năm mới.

Đông đảo du khách đến miếu dịp Rằm tháng Giêng

Ngôi miếu nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa biển có diện tích khoảng 5.000m2, được xây dựng từ năm 1781 để thờ Thủy Long Thần Nữ - vị thần biển che chở, ban phúc lành cho ngư dân. Cách bờ khoảng 200m, ngôi miếu là điểm đến đặc biệt với con đường đá lộ ra khi thủy triều rút, cho phép du khách đi bộ ra đảo mà không cần thuyền.

Nhiều người mang theo lễ vật ra miếu cầu bình an

Ghi nhận của PV VietNamNet, thời điểm thủy triều rút, con đường đá dẫn ra miếu giữa biển lộ rõ. Từ khoảng 4-5h, dòng người đã men theo lối đi tự nhiên này để ra miếu làm lễ. Không cố định về thời gian mà tùy theo con nước, nước biển sẽ rút vào buổi sáng sớm, buổi chiều hoặc buổi đêm.

Nhiều người mang theo nhang đèn, hoa quả, bánh trái, trầu cau và các lễ vật truyền thống với mong muốn cầu cho gia đình mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, đi biển được “thuận buồm xuôi gió”.

Nơi sắp lễ để vào khấn vái

Du khách bày soạn lễ vật cho vào mâm, chuẩn bị dâng lên bàn thờ bên trong chánh điện.

Miếu Hòn Bà được chia làm hai phần chính là cổng miếu và tòa chánh điện thờ tại trung tâm. Nơi đây được bài trí bàn thờ đặt bài vị và 5 pho tượng Ngũ Hành Nương Nương.

Bên trong miếu, không khí trang nghiêm nhưng nhộn nhịp. Người dân xếp hàng chờ đến lượt dâng hương, khấn nguyện. Một số gia đình bày biện mâm lễ khá đầy đủ, thắp nhang thành kính rồi xin lộc đầu năm mang về.

Theo người dân địa phương, đi lễ miếu Hòn Bà vào dịp Rằm tháng Giêng đã trở thành nét sinh hoạt tâm linh quen thuộc nhiều năm qua. Không chỉ cầu tài lộc, nhiều người còn cầu bình an cho con cháu, cho chuyến đi biển thuận lợi và tránh rủi ro thiên tai. Du khách từ các tỉnh miền Tây và lân cận như Đồng Nai, Lâm Đồng… cũng tranh thủ về Vũng Tàu kết hợp du xuân và đi lễ.

Chị Nguyễn Thị Hiền (42 tuổi, trú tỉnh An Giang) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi lễ miếu Hòn Bà vào dịp Rằm tháng Giêng. “Đến Vũng Tàu từ sáng hôm qua, gia đình tôi ra miếu hành lễ từ sáng sớm. Năm nào cũng vậy, tôi chỉ cầu mong gia đình mạnh khỏe, công việc thuận lợi trong năm mới”, chị Hiền nói.

Lần đầu đến miếu Hòn Bà, anh Trần Minh Tuấn (du khách từ Đồng Nai) chia sẻ: "Khung cảnh bên trong miếu khá đông nhưng trật tự, mọi người đi lễ rất ý thức, không chen lấn. Cũng như những người khác, tôi vừa đi lễ cầu bình an đầu năm, vừa kết hợp tham quan biển Vũng Tàu".

Đến khoảng gần trưa, khi thủy triều bắt đầu lên, dòng người dần quay trở lại bờ, kết thúc buổi hành lễ trong không khí yên bình. Hoạt động đi lễ miếu Hòn Bà ngày Rằm tháng Giêng không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn góp phần tạo nên nét văn hóa đặc trưng của vùng biển Vũng Tàu mỗi độ đầu xuân.