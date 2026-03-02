Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, Rằm tháng Giêng còn được gọi là tết Nguyên tiêu hay lễ Thượng nguyên.

Theo Đạo giáo, một năm có 3 "nguyên" gồm Thượng nguyên (tháng Giêng), Trung nguyên (tháng Bảy) và Hạ nguyên (tháng Mười).

Thiên Quan đại đế chủ quản Thượng nguyên. Đây là thời điểm dương khí hưng vượng, vạn vật bắt đầu sinh sôi.

Thiên Quan đại đế tâm tính vui vẻ, thường ban phước lành cho nhân gian (Thiên Quan tứ phúc) nên dân gian coi đây là dịp trọng đại để cầu may mắn, an khang.

Với ý nghĩa “Thiên Quan tứ phúc”, các bài văn khấn Nôm vào Rằm tháng Giêng đều tập trung ca ngợi công đức, thần uy của Thiên Quan đại đế và xin ngài ban phúc đức, phù hộ cho gia đình và mọi người.

Ảnh minh họa: Thu Huong Vu

Dưới đây là bài văn khấn cúng Rằm tháng Giêng - Thiên Quan đại đế được chuyên gia Phạm Đình Hải gợi ý, độc giả có thể tham khảo:

Cung kính dâng lễ thỉnh mời ngài "Thượng nguyên tứ phúc Thiên Quan nhất phẩm Tử Vi đại đế" chứng giám.

Thiên Quan đại đế quyền thông ba cõi, thần uy nghiêm lắng, mắt thánh chiếu soi. Thượng nguyên ban phúc khắp vô cùng, trần gian ngưỡng cầu ơn mưa móc.

Hôm nay gặp dịp tết Nguyên tiêu, Thiên Quan ban phúc muôn nơi, tiến chủ là:..., ngụ tại:... thành tâm quét dọn nhà cửa, sửa biện hương hoa, đèn nhang, lễ vật... dâng cúng trước án.

Cầu thần tiêu trừ quá khứ oan khiên, tăng trưởng phúc lợi, mọi người đều được bình an hạnh phúc.

Đồng thời thỉnh mời các vị Bản gia thần linh, thần hoàng Bản thổ, Đông trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, Bản gia chấp sự chư vị tôn thần, ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính thần, ngũ phương ngũ lộ Long mạch tài thần và hội đồng gia tiên dòng họ... cùng chứng giám.

(Nếu cúng trong gia đình, cần thỉnh mời các vị thần linh, táo quân, thần hoàng Bản thổ, ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính thần, ngũ phương Long mạch tiếp dẫn tài thần, Bản gia chư vị tôn thần và anh linh gia tiên đồng tọa, chứng minh công đức).

Cẩn cáo. Thượng hưởng! (Lễ ba vái).