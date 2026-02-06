Theo ghi nhận, toàn bộ khu vực quảng trường chợ Bến Thành sau cải tạo đã khoác lên diện mạo mới, mặt nền được làm sạch, các hạng mục được sơn mới, tạo cảm giác gọn gàng, thông thoáng. Khu vực được bố trí một số tiểu cảnh phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.