Sau hơn 2 tuần khẩn trương thi công, cải tạo, khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành (TPHCM) đã tháo dỡ rào chắn, đón đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Theo ghi nhận, toàn bộ khu vực quảng trường chợ Bến Thành sau cải tạo đã khoác lên diện mạo mới, mặt nền được làm sạch, các hạng mục được sơn mới, tạo cảm giác gọn gàng, thông thoáng. Khu vực được bố trí một số tiểu cảnh phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.