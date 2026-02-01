Ngày 31/1, hàng ngàn người dân tại TPHCM hào hứng đến mua hàng miễn phí tại chương trình Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026.

Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, chương trình hỗ trợ cho khoảng 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và người lao động khó khăn trên địa bàn TPHCM. Mỗi người dân khi đến sự kiện sẽ được cấp một phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, bà con sẽ được lựa chọn nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu để chuẩn bị bữa cơm ngày Tết đầm ấm, sum vầy.