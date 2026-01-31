Mỗi linh vật trải qua nhiều công đoạn chế tác, lắp ghép từ nhiều đoạn ống nhựa khác nhau, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Để hoàn thiện một tác phẩm mất từ 2 ngày đến gần một tuần.